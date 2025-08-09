Une fête nationale entre gourmandise, tradition et convivialité

Vendredi dernier, l’Association des Intérêts de Sainte-Croix a organisé sa 4e édition de la Fête nationale, réunissant plus de six cents participants pour une journée sous le signe de la convivialité et des traditions.

La météo mitigée n’a pas empêché l’ambiance musicale et solennelle qui fut à l’honneur avec le cortège de l’Union Instrumentale de Sainte-Croix, qui a traversé les rues, escortant habitants et invités jusqu’au centre sportif des Champs de la Joux, lieu éphémère de l’événement cette année, pour cause de travaux à l’Aula du collège de la gare.

« La fête s’est très bien déroulée, malgré le changement exceptionnel du lieu. Il y a toujours des imprévus à gérer, mais nous avons eu beaucoup de monde, comme chaque année. Nous avons même dû ajouter plusieurs tables », explique le président de l’ADIS , Eric Vuissoz. Malgré l’erreur glissée dans l’article annonçant les festivités du 1er août, c’est une tente plus que comble qui a accueilli la partie officielle de cette fête nationale. Le président a tenu à remercier les artisans locaux pour ce magnifique brunch. La fromagerie Tyrode ainsi que la Laiterie du Marché pour leurs généreux plateaux de fromages, la boucherie du Centre et la boucherie Naef, l’épicerie de la Rose des vents, les boulangeries la Gourmandine, Tagini et Vuissoz pour leurs délicieux desserts, ainsi que toutes les personnes ayant contribué à la préparation et la mise en place du brunch. Cindy Joliat, récemment élue à la présidence du Conseil communal, s’est adressée pour la première fois au public dans ses nouvelles fonctions. Elle a livré un discours inspirant, mettant en lumière les forces de la région, saluant l’investissement de la jeunesse et des artisans dans la vie communale, rappelant les valeurs essentielles de la Suisse et l’importance de faire vivre les traditions.

La paroisse réformée du Balcon du Jura, représentée par Janique Ferrari et Corien de Jong, a délivré un message porteur d’espoir, rappelant l’importance de la solidarité et de l’acceptation des uns et des autres. Dans son témoignage, Corien de Jong, membre de la paroisse, a partagé les défis rencontrés lors de son arrivée en Suisse et l’importance du soutien et de la solidarité dont elle a bénéficié en cette période d’incertitude.

Le brunch a enchanté petits et grands, qui ont dégusté des produits du terroir au rythme entraînant de la fanfare, interprétant des classiques musicaux. L’après-midi s’est poursuivie dans la bonne humeur avec le concours de plaquettes et de fléchettes, organisés par le Lokomotiv Club. Les festivités se sont prolongées jusqu’au soir, avec le karaoké pour clôturer cette fête nationale.

« C’est toujours un peu compliqué de maintenir le monde présent au brunch en début d’après-midi jusqu’à la fin des festivités. La formule pour la fin de la soirée est peut-être à revoir mais le brunch est une option que nous souhaitons garder pour l’année prochaine », conclut Eric Vuissoz.

I. Gonin