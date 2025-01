Une descente aux flambeaux d’anthologie  

Toutes les conditions étaient réunies, le 31 décembre au soir, pour que l’édition 2024 de la traditionnelle descente aux flambeaux des Q-Gelés, soit une totale réussite.

Un ciel dégagé, des températures négatives comme on les aime en hiver et une belle couche de neige composaient le menu de ce dernier jour de l’an. Les habitantes et habitants du Balcon du Jura et d’ailleurs ne s’y sont pas trompés, ils sont venus en nombre pour participer à l’événement organisé par la Société de développement de L’Auberson. Près de cent vingt personnes ont pris le départ devant le collège, direction les Grangettes d’en-Haut où une soupe aux légumes était proposée pour réchauffer petits et grands marcheurs.

En prenant le chemin du retour au village, les participantes et les participants, torches en main, ont offert un spectacle particulièrement impressionnant cette année, en raison du grand nombre de flambeaux qui composaient le cortège lumineux. Tous se sont ensuite réunis autour du thé et du vin chaud, avant de chanter et de danser le traditionnel et incontournable picoulet.

Organisé depuis 1982 à L’Auberson, avec une seule interruption en 2020 lors du Covid, l’événement attire et rassemble toujours beaucoup de monde le dernier jour de l’an. L’édition 2024, de l’avis des organisateurs, a enregistré un record de participation, grâce notamment à une météo favorable, mais aussi en raison de l’engouement de la jeunesse et des familles de la région