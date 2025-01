Une bonne reprise sauf pour les F2

Bonne reprise pour les équipes du VBC Sainte-Croix après la pause des fêtes. Ça aurait pu être le carton plein si l’équipe féminine de deuxième ligue l’avait emporté contre Montreux.

Une rencontre que les filles de l’entraîneur Thierry Luthringer n’auraient jamais dû perdre, car après avoir remporté la première manche, elles dominaient leur adversaire, menant 19-12. Puis ce fut le trou, mais un gros trou, puisqu’elles allaient encaisser la bagatelle de neuf points d’affilée, le score passant à 19-21 pour les visiteuses, qui n’en demandaient pas tant. Malgré un sursaut d’orgueil des joueuses locales, Montreux remportait le set, 22-25. Le début du troisième set fut assez débridé, puis devenant très serré sur la fin, les deux équipes ne lâchaient rien, mais les Sainte-Crix se montraient plus solides et empochaient le set 26-24. Mais l’équipe de la Riviera allait montrer sa valeur dans le quatrième set et surtout dans le tie-break où elle ne laissait aucune chance à l’équipe locale. Une formation et un entraîneur qui regrettaient amèrement ce passage à vide, lors du deuxième set, qui lui a sans doute coûté une victoire qui lui tendait les bras. Samedi, dans sa salle 14h30, elle aura l’occasion de se racheter contre Les Cèdres, qui luttent aussi pour leur maintien. Défaite interdite.

Un succès probant des hommes

En déplacement à Lausanne, la formation coachée par Jean-Michel Brandt est revenue avec les trois points. Pourtant elle a eu beaucoup de peine à entrer dans la partie, perdant le premier set 25-20. Mais par la suite, elle allait dominer de la tête et des épaules des Lausannois qui ne pouvaient pas rivaliser face au volume de jeu présenté par les Sainte-Crix. Prochaine rencontre samedi, 17h, au Centre sportif contre Bulle.

En résumé

Les F3 se sont imposées de belle manière contre La Côte, qui lutte pour une place sur le podium. Après avoir perdu le premier set, la formation coachée par Jean-François Gander a déroulé en s’imposant dans les trois suivants, avec une petite frayeur dans le dernier qu’elle gagnait de deux points.

Pas de soucis pour les filles U20, qui ont nettement dominé Lausanne, 3-0. Lausanne qui a très bien convenu aux Sainte-Crix, puisque l’équipe mixte U16 s’est adjugé, en deux sets, le troisième succès des équipes du Balcon du Jura contre les équipes de la capitale vaudoise. En revanche, elle ne pouvait rien contre Lutry-Lavaux.

Pierre Rey, entraîneur des garçons U23, se montrait très satisfait de son groupe face au Mont. Un succès 3-0, qui lui a permis de donner du temps de jeu à tous ses joueurs.