Un week-end d’ouverture réussi

Grand soleil samedi dernier pour l’ouverture de la piscine des Replans. Thibaud Pillard et Claudine Schaer, respectivement nouveau responsable des bassins et de la partie technique, et tenancière de la buvette cette année, entament leur première saison sous le soleil et pleins de motivation.

Les abonnements se sont vendus comme des petits pains samedi 3 juin, premier jour d’ouverture de la piscine. Il faut dire que celui-ci a bénéficié d’une météo au beau fixe. À la buvette, Claudine Schaer, la nouvelle tenancière, n’a presque pas eu le temps de lever les yeux de la cuisine. Autour et à l’intérieur des bassins, du monde aussi à surveiller pour le nouveau gardien, Thibaud Pillard. Le dimanche, plus calme, a permis aux deux nouveaux responsables de souffler un peu et de prendre leurs marques en douceur. Le matin, quelques habitués ont profité du calme – et du soleil - pour boire un café et se baigner. La fin de matinée orageuse a nécessité une fermeture des bassins, qui ont heureusement pu rouvrir dans l’après-midi avec le retour du beau temps.

Claudine Schaer et Thibaud Pillard se disent très satisfaits de ce premier week-end. À pied d’œuvre depuis des semaines pour nettoyer et aménager les lieux, ils étaient encore au travail jeudi dernier pour préparer l’accueil du public. Souriants et motivés, tous deux l’attendaient avec un mélange d’impatience et d’appréhension. Il faut dire qu’il s’agit pour eux d’un grand saut dans l’inconnu.

Bassins et terrains rafraîchis

Le nouveau responsable des bassins, partie technique et animation, Thibaud Pillard, s’occupait jusqu’à récemment encore de sa nouvelle entreprise Tam Box, qu’il a mise sur pause, le temps de la saison estivale. Au bénéfice du brevet Pro Pool et formé aux premiers secours dans l’optique de s’occuper de la sécurité des bassins des Replans, il a lui-même perfectionné ses brasses dans cette piscine lorsqu’il était enfant. Pour rendre les lieux le plus accueillant possible, le jeune homme, un brin hyperactif, s’est attelé à nettoyer, repeindre et rénover tout ce qui pouvait l’être. Terrains de pétanque et de volley sont désormais prêts à accueillir des parties endiablées, et un beau bac à sable, les jeux des plus petits. Pour divertir les baigneurs, Thibaud Pillard se voit déjà proposer un concours de plongeon ou encore tendre occasionnellement une slack line à travers le grand bassin pour tester l’équilibre des plus téméraires. Présent tous les jours de 7h du matin à la fermeture, il pourra également compter, les jours d’affluence, sur des aides, dont son père, pour surveiller les nageurs. Un requérant d’asile de l’EVAM lui donnera également des coups de main durant la semaine pour entretenir les lieux.

Une buvette à l’atmosphère vintage

Du côté de la buvette, l’ambiance est estivale, avec une touche de rétro. La nouvelle tenancière, Claudine Schaer, a composé avec les murs, orange acidulé, installant un sol en vinyle à carreaux noir et blanc, des chaises vintage, et a accroché de petits tableaux aux citations clin d’œil. Si elle a eu un coup de cœur pour la piscine des Replans lorsqu’elle est arrivée dans la région il y a 9 ans, c’est à la base un chalet d’alpage qu’elle rêvait de reprendre. Originaire d’Yvonand, elle n’imaginait pas tenir un jour la buvette d’une piscine, notamment à cause des contraintes météo, mais a décidé de saisir l’opportunité lorsqu’elle s’est présentée. « Comme quoi il ne faut jamais dire : fontaine, je ne boirai pas de ton eau », plaisante celle qui l’hiver dernier travaillait encore à la cabane du GSFR. Ce nouveau défi, elle le relèvera cet été avec sa fille Jessie, et quelques extras, à ses côtés. « J’ai envie que les gens de tous âges se sentent chez eux, bien accueillis et qu’ils aient du plaisir. Pour les enfants, une petite salle a été aménagée avec baby-foot, et des livres à emprunter », explique-t-elle. Cet espace à couvert a déjà pu accueillir ce week-end des enfants, « gentils, polis et très autonomes », selon les mots de la tenancière.

Sur son menu, des planchettes à partager, ou pas ! des salades, sandwichs, frites, « Chaud chien » (des hot-dogs) et même la fondue « Magique Pass ». Des plats aux noms clins d’œil, à arroser d’une eau « vintage », « trouble », de cynar et autres cocktails servis dans de jolis verres. Petite, la carte pourrait s’étoffer par la suite, notamment sur proposition des visiteurs. « On a créé une boîte à messages pour que les gens puissent nous laisser des suggestions », explique Claudine Schaer qui a à cœur de s’adapter le plus possible à la clientèle. La buvette sera ouverte de 9h à 21h, sans nécessité d’avoir pris une entrée pour la piscine.

Les belles journées prévues cette semaine permettront aux deux nouveaux responsables de faire connaissance avec les visiteurs qu’ils côtoieront jusqu’à la fin du mois d’août. Horaires d’ouverture, fermetures spéciales et autres annonces sont à retrouver sur le site de la piscine des Replans.