Un trio à la tête de votre journal local

Actif chez nous depuis 20 ans, le directeur et rédacteur en chef du Journal de Sainte-Croix et environs, Allan Müller, quittera son poste le 31 janvier 2025 pour de nouvelles activités professionnelles au sein de l’ECA. Afin d’assurer sa succession et la pérennité de l’entreprise, le Conseil d’administration s’est réuni dès cette décision connue et a procédé à de nombreux entretiens et investigations.

Direction

Lors de sa séance du 18 décembre 2024, il a décidé de confier la codirection de l’entreprise à deux personnes issues du sérail. Patricia Leuba, active chez nous depuis 11 ans, en plus de sa fonction de secrétaire administrative assurera la partie financière de la Société. Quant à Gandolfo Macaluso, actif depuis 20 ans, il sera responsable du secteur imprimerie et de la prospection. Tous les deux connaissent parfaitement et depuis longtemps leur domaine, ils sauront maintenir et développer les contacts avec nos partenaires, clients et fournisseurs de l’imprimerie, lecteurs et annonceurs du Journal. En conséquence de ces nominations, d’autres changements interviendront à l’interne qui viseront à développer et valoriser les compétences de notre personnel.

L’activité de cette nouvelle codirection sera régulièrement évaluée et d’autres solutions seront adoptées si nécessaire, sinon leur fonction de codirection sera pérennisée. Nous sommes persuadés que Gandolfo Macaluso et Patricia Leuba sauront diriger l’entreprise dans l’esprit qui a prévalu jusqu’alors et dans le but de pérenniser ses activités, d’adapter son activité et ses moyens de production à l’évolution technologique et sociétale, de maintenir et développer ses prestations. Le Conseil d’administration les remercie pour leur engagement en faveur de la société, il leur accorde sa confiance pleine et entière et vous invite à en faire de même.

Rédaction en chef

Pour le poste de rédaction en chef du Journal, le Conseil d’administration a publié une annonce en décembre dernier avec un appel aux candidatures qui s’est clos mercredi 15 janvier. La délégation du Conseil unanime a porté son choix et nommé rédactrice en chef Madame Maude Schreyer-Gonthier, une décision qui sera ratifiée par le Conseil d’administration le 6 février prochain. Traductrice de formation, elle a déjà travaillé comme correctrice et rédactrice au Journal de Sainte-Croix et environs. Maude Schreyer est née à L’Auberson et domiciliée à Bullet, elle connaît très bien le Balcon du Jura et saura ainsi le faire vivre par le Journal. Elle est également syndique de la commune de Bullet, une responsabilité qu’elle quittera le 30 juin 2025.

Nous remercions Maude Schreyer pour son intérêt à cette importante fonction de rédactrice en chef et nous lui souhaitons plein succès dans cette activité.