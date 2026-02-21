Un samedi entre fanfares, défis déjantés et confettis à gogo

Pour ses 40 ans, le Carnaval de Sainte-Croix a offert un samedi placé sous le signe de la convivialité et de l’énergie collective. De la fanfare matinale aux confettis du bal des enfants, la fête a investi plusieurs lieux du village, créant une dynamique qui n’a cessé de monter en puissance.

C’est dans un foyer aux airs de galerie d’histoire vivante qu’a débuté la journée, avec le concert apéritif de la fanfare de L’Auberson. Le long des murs de l’espace Alexei Jaccard, les affiches des éditions précédentes formaient ce que le comité du Carnaval a baptisé le « musée du 40e ». Quarante ans de créativité et de souvenirs partagés. Les anciens s’arrêtaient devant certaines éditions, racontaient une anecdote, tandis que les plus jeunes découvraient l’évolution d’une fête qui les précède.

Tours de langes et spaghetti-marshmallows

Le Jeu des personnalités, édition spéciale « président du Carnaval », a ensuite déclenché rires et concentration. Six équipes, composées de la reine et du roi, des membres du jury, d’anciens présidents du Carnaval, ainsi que de représentants des Municipalités de Sainte-Croix et de Bullet, se sont affrontées dans quatre épreuves de construction : ériger la tour la plus haute possible, d’abord avec des langes de bébé, puis des plaquettes en bois, classique, pour continuer avec des cartes à jouer – plus instables qu’il n’y paraît – et enfin terminer par la redoutable structure en spaghetti et marshmallows.

Il est désormais incontestable que la Municipalité de Sainte-Croix maîtrise mieux l’art délicat du spaghetti-marshmallow que sa voisine bullatonne. Stratégies de bricoleurs du dimanche, regards dignes d’une finale olympique et tours qui s’écroulent avec panache… Il faut l’avouer : certains élus sont plus solides sur un ordre du jour que sur une structure en pâtes alimentaires.

À l’issue de ces épiques défis, le roi Jeremie Schreyer et la reine Alicia Bornand ont remporté les joutes sous les applaudissements d’un foyer comblé, où les costumes rendaient parfois difficile l’identification des protagonistes.

Pendant ce temps, derrière un voile de fumée appétissant, la Fromagerie Tyrode s’activait. Vacherin chaud, saucisson et rösti : la « team vacherin-rösti » a servi plus de deux cents repas avec une véritable chorégraphie de gestes, efficacité et sourire compris.

L’Instrum’ de Sainte-Croix a ensuite enchaîné en début d’après-midi, notamment avec « Saturday Night Fever », plongeant l’espace Alexei Jaccard et son public dans une ambiance disco contagieuse.

Au Centre sportif, les enfants prennent le pouvoir

L’après-midi, l’ambiance s’est déplacée vers le Centre sportif, cœur névralgique des animations. Le moment phare restait le bal des enfants. Animé par DJ LSL, il a rapidement viré à l’explosion de confettis. On saute, on danse, on chante à tue-tête. Le point culminant ? L’inévitable « Libéréééé, déééélivréééé » repris en chœur par les enfants… et par leurs parents.

L’ Boxon a enchaîné les concerts devant un public fidèle et enthousiaste. Les jeunes musiciens ont pu occuper pleinement l’espace et offrir plusieurs prestations fort appréciées tout au long du week-end carnavalesque.

Ce samedi en journée aura ainsi confirmé l’ADN populaire du Carnaval de Sainte-Croix : une fête qui circule entre les lieux, rassemble les générations et monte progressivement en intensité avant les flamboyances du soir.