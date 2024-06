Un programme de fête pour l’ouverture du MuMAPS

Du 1er au 2 juin, la population est invitée à célébrer l’ouverture du tout nouveau Musée de la mécanique d’art et du patrimoine de Sainte-Croix, le MuMAPS. Des visites libres et guidées en entrée libre, ainsi que de nombreuses animations gratuites viendront ponctuer ces deux jours.

Ce week-end, le public aura la possibilité de découvrir enfin ce qui se cache à l’intérieur de l’ancien bâtiment du CIMA, lieu du nouveau MuMAPS, entièrement rénové de l’intérieur.

« On veut faire la fête au Musée ! », déclare Jeanne-Pascale Simon, présidente de l’Association des ami.e.s du MuMAPS (ADAM) dont le comité a été chargé d’organiser le programme du week-end. De quoi satisfaire les visiteurs de tous âges.

Pour commencer, samedi et dimanche, de 10h à 17h30, il sera possible de visiter le musée gratuitement : en visite libre pour « Il était une fois Sainte-Croix » et l’exposition temporaire « Virtuoses. Le savoir-faire dans la paume », et en visite guidée pour les salles dédiées à la « Mécanique d’art. La fabrique du rêve ». Le départ des visites guidées, par groupe de 15 personnes, sera échelonné durant les deux jours d’inauguration. Il sera possible de s’y inscrire dès samedi 10h, à la réception du musée (six départs par jour).

Au stand de Murielle Montandon, il sera aussi possible d’en apprendre plus sur Sainte-Croix, de la Préhistoire à la découverte du minerai de fer, et les découvertes archéologiques retrouvées dans la région, avec un aperçu des balades qu’elle organise.

Les plus jeunes ne seront pas en reste puisqu’un Jeu de piste de Maëlys leur permettra, durant les deux jours, d’aller eux aussi à la découverte du MuMAPS et de ses collections. Une petite surprise viendra récompenser les aventuriers et aventurières qui parviendront à retrouver leur chemin dans ses dédales.

Toujours pour les enfants et les grands enfants, des contes « au pays des automates » seront narrés samedi et dimanche par la Compagn’ihilistes, à 15h à l’extérieur du musée où se tiendra une cantine en cas de pluie.

Plusieurs autres animations seront offertes à l’extérieur : il sera ainsi possible d’emporter un cliché souvenir de la journée grâce au « photobooth » de la caravane Roule ma Poule, ou d’effectuer une petite partie de baby-foot sur un terrain haut de gamme de Raffi Babyfoot.

Le comité de l’ADAM a aussi souhaité s’entourer d’entreprises et sociétés de la région pour animer l’événement : différentes performances des élèves de LeZartiCirque sur le week-end, concert de l’Union instrumentale de Sainte-Croix dimanche à 10h, ainsi qu’une démonstration de Julian Bellini de G. Traberproduktion qui réalisera le montage et démontage d’une sculpture éphémère s’élançant vers le ciel, le dimanche dès 13h30.

Un passage aux foodtrucks installés sur place permettra de remplir les petits creux avant ou après une visite du musée. Là encore, les organisateurs ont voulu privilégier le local avec sur la place samedi, Le Cageot et Les délices de Zaza, et dimanche, Nomad Pasta et la Boucherie Naef.

Pour ceux qui souhaiteraient découvrir l’Institut de la Mécanique d’art (IM’A), il sera également possible de s’inscrire (à l’accueil du MuMAPS) pour une visite guidée, soit à 14h, soit à 15h30, samedi ou dimanche (limitée à 20 personnes). À noter qu’à l’occasion de l’ouverture du MuMAPS, la maison Reuge met à disposition de la boutique du musée un large lot de boîtes à musique qui seront mises en vente avec un rabais exceptionnel de 10%.

Aussi partenaire de l’événement, le Cinéma Royal s’associe au MuMAPS et propose gratuitement samedi à 11h une conférence à l’occasion du 2e Printemps de la mécanique d’art et à 15h « La vie filmée au pays des caméras Bolex » d’Anne Crété. Et pour finir le samedi en beauté, à 18h, les courts métrages de « Les Inventions extraordinaires » de Charles R. Bowers seront accompagnés en live par la talentueuse pianiste Shirley Anne Hoffmann. Dimanche, la projection à 18h du documentaire « L’aventure Bolex (Beyond the Bolex) » d’Alyssa Bolsey (une première à Sainte-Croix) sera également gratuite pour les visiteurs du MuMAPS (bon à demander à l’accueil du musée).

Et pour ceux qui manqueraient ce week-end d’inauguration, pas d’inquiétude, il sera possible de visiter le MuMAPS, ouvert selon les horaires définis, dès la semaine prochaine.

Fête d’inauguration du MuMAPS, à la Rue de l’Industrie 2, 1450 Sainte-Croix : 1er et 2 juin, de 10h à 17h30.

Le programme du week-end est à retrouver sur le site :

https://www.mumaps.ch