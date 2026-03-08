Un premier tour fructueux

Dans la commune de Bullet, le premier tour des élections semble avoir porté ses fruits, puisque quatre membres de la Municipalité sur cinq sont déjà connus. Les 25 membres du Conseil communal ont également été élus, mais neuf suppléant.e.s devront encore être désignés lors d’un second tour.

Il aura fallu faire preuve d’un peu de patience en ce dimanche d’élections. Pour le bureau du Conseil communal, en charge du dépouillement, la tâche n’était pas des moindres, entre les quatre objets des votations fédérales, l’élection complémentaire au Conseil d’État vaudois, et finalement, les élections communales. Pour ces dernières, les résultats sont tombés vers 15 h 30. Le taux de participation a atteint les 71,90 % dans la commune du pied du Chasseron.

Le bullaton David Bernardi a pris la tête de la course en obtenant 73,26 % des voix, largement au-delà de la majorité absolue requise pour ce premier tour. William Metzger, municipal sortant, suit de très près, avec seulement deux voix de moins. Il obtient le score de 72,75 %. Le troisième élu de ce premier tour est le municipal sortant Malik Boukhris, qui reçoit 69,92 % des voix. Il est suivi de Fabienne Dégailler, actuelle syndique, qui est la quatrième élue et qui totalise 64,27 % des suffrages.

Les trois autres candidats n’ont pas atteint la majorité absolue, fixée à 195 suffrages. Ils ne sont donc pas élus au premier tour. Patrice Oberson se place en cinquième position, avec 36,50 % des voix. Nathan Guex le suit avec 26,74 % des suffrages, et Thierry Calame ferme la marche avec 19,02 % des voix.

Heureux élus

Les candidates et candidats semblent avoir vécu une attente plutôt tranquille en cette journée d’élection. Un peu à l’image de la campagne des deux derniers mois. Mais au moment de l’annonce des résultats, la joie d’avoir été élu était bien au rendez-vous.

Pour le premier élu, David Bernardi, la surprise se mêle au plaisir d’avoir été choisi. « Je n’ai pas fait de grande campagne, mais je pense que le fait d’être connu dans le village a aidé », partage le bullaton. Sorti en tête des listes lors de l’élection complémentaire au Conseil communal en mars 2025, il n’avait pas forcément imaginé une candidature à la Municipalité. Mais il a beaucoup apprécié ses premières séances au législatif, et il s’est rapidement rendu compte qu’il souhaitait s’impliquer activement dans la vie de la commune. « Cela me réjouit de voir que les trois municipaux sortants sont passés. Ce sont des personnes avec qui je me réjouis de travailler, et je suis rassuré de savoir que mes futurs collègues connaissent déjà la routine communale. J’espère que je serai à la hauteur, et j’ai l’intention de me donner de la peine », confie David Bernardi.

De son côté, William Metgzer, élu il y a un an presque jour pour jour, est « très satisfait ». « Je ne pensais pas obtenir autant de voix, et j’ai hâte de continuer mon engagement, je suis convaincu par ce que nous faisons, et c’est un travail passionnant », témoigne le municipal.

Malik Boukhris, le plus ancien des municipaux actuels à s’être porté candidat, est content de sa réélection, qui témoigne selon lui d’une certaine reconnaissance de la population par rapport au travail effectué par la Municipalité depuis 2021. « Je souhaite que l’on puisse continuer à avancer sur les projets qui ont été acceptés par le Conseil communal, et j’espère pouvoir mener à terme les dossiers que j’ai pris en main il y a cinq ans, comme le PACom », explique-t-il.

La syndique, Fabienne Dégailler, est elle aussi heureuse du résultat de ces élections. Elle dit ne pas avoir mené une campagne active, mais avoir misé sur ses actions au cours de ces derniers mois. « J’espérais passer au premier tour, et je suis très contente que la population ait voté pour moi, malgré les décisions parfois impopulaires que nous avons dû prendre, comme la hausse du taux d’impôts », confie Fabienne Dégailler.

Un deuxième tour

Du côté de ceux qui n’ont pas obtenu la majorité absolue, l’ambiance est plus mitigée. Premier vient-ensuite, Patrice Oberson se dit un peu surpris de l’écart de voix entre la quatrième élue, Fabienne Dégailler, et lui. « Mais je suis content de faire partie des cinq premiers », indique l’actuel conseiller communal, qui a d’ores et déjà réinscrit son nom sur la liste pour le deuxième tour. « Je suis très motivé à intégrer la future Municipalité, et je suis toujours déterminé à défendre les intérêts de la commune », précise-t-il.

Et il n’est pas le seul à remettre le couvert. Le benjamin des candidats, Nathan Guex, avoue ne pas être spécialement surpris par les résultats : « Je suis jeune, et les autres ont plus d’expérience », analyse-t-il. Mais il souhaite aller au bout des choses, et annonce donc qu’il tentera sa chance lors du deuxième tour.

Le conseiller communal Thierry Calame, est le candidat à avoir récolté le moins de voix ce dimanche. Il réagit : « Je suis un peu décu, notamment pour le Conseil communal, où je n’ai pas été élu, malgré le fait que je me suis impliqué dans plusieurs commissions. Mais j’ai envie d’aller au bout des choses », explique-t-il. Il s’est inscrit pour le deuxième tour à l’issue de l’annonce des résultats ce dimanche.

Les 25 membres du Conseil communal connus

Dès la prochaine législature, le Conseil communal bullaton comptera 25 membres, dont les noms sont désormais connus. David Bernardi ayant été élu à la Municipalité, c’est le premier suppléant, Patrice Oberson, qui le remplace. Mais cet état de fait pourrait changer d’ici au deuxième tour, puisque ce dernier se représente à la Municipalité.

Dans tous les cas, il y aura d’office un deuxième tour pour le Conseil communal, peut-être tacite selon le nombre de candidats, car il manque encore neuf suppléants sur les douze que doit compter l’organe législatif. Ces neuf personnes devront être inscrites sur les listes d’ici à mardi midi. S’il manque des candidats à ce moment-là, une élection complémentaire devra être organisée en septembre, afin de combler les rangs dans les viennent-ensuite, précise la secrétaire municipale Anna Rita Ciardo.