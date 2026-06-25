Un plan climat fraîchement accueilli

Les 47 membres du Conseil communal réunis pour l’ultime séance de la législature ont facilement approuvé les comptes positifs, la nouvelle rémunération de la Municipalité et du bureau du Conseil, comme l’achat d’un tracteur. En revanche, un Plan climat fort et des aides supplémentaires à la rénovation énergétique n’ont pas passé la rampe.

Présidée par Cindy Joliat (PS-Les Vert.e.s), la dernière séance ordinaire du Conseil communal a été studieuse, lundi soir à la salle Alexei Jaccard. La commission chargée d’examiner la réponse à la motion déposée par Thierry Luthringer (PS-Les Vert.e.s) et consorts demandant, en 2023, la mise en place « d’une stratégie climatique forte et projetée », s’était montrée en accord, à une abstention près, aux conclusions municipales, relevait Marion Tanner (PS-Les Vert.e.s). À savoir que les préoccupations exprimées dans la motion rejoignaient en grande partie les orientations suivies par la commune dans le domaine de l’énergie et du climat.

Lundi soir, un amendement en trois points a été déposé par Thierry Luthringer. Il plaidait pour l’instauration d’un Plan climat fort, complémentaire du label Cité de l’Énergie acquis par la Commune en 2004 et renouvelé à chaque audit. Ce Plan climat permettrait de définir une trajectoire politique, d’élargir le champ d’action et de co-construire des mesures avec la population. Le motionnaire a souligné que Lausanne et Yverdon disposaient déjà d’un tel outil, dont s’est doté aussi la commune voisine de Bullet. « Si Bullet a pu le faire, Sainte-Croix n’a plus aucune excuse pour s’engager », a défendu Thierry Luthringer. Une vingtaine de conseiller.ères l’ont suivi, mais 24 autres ont voté contre et trois se sont abstenus. Le préavis a ensuite été accepté par 26 voix contre 19 et 3 abstentions.



Mieux payés

La réponse négative formulée par la Municipalité à la motion de Jean-Bruno Wettstein (PLR), qui demandait la création d’un fonds d’encouragement à la rénovation immobilière, a été refusée à l’unanimité de la commission chargée de l’examiner. Mélanie Glauser (UDC & Ind.), rapporteuse, a mis en cause le fait que la réponse de la Municipalité arrivait après l’entrée en vigueur de nouvelles mesures d’accompagnement par la commune des subventions fédérales et cantonales. Approuvé par 38 oui, 7 non et 2 abstentions, l’amendement, qui demandait à l’exécutif de suivre l’évolution des subventions en vigueur par un point spécifique dans le rapport des futures commissions de gestion, a permis ensuite l’acceptation du préavis (34 oui, 7 non, 6 abstentions).



Par 44 oui, 1 non et 1 abstention le traitement du bureau du Conseil a été approuvé et l’indexation de la Municipalité a obtenu 32 voix favorables, 6 refus et 5 abstentions. Les rapports des deux commissions, présentés par Isabelle Dessonnaz, PS-Les Vert.e.s, pour le bureau et Mathieu Buchli, PLR, pour l’exécutif avaient fait l’unanimité.



Dans le détail, l’indemnité de la/du président.e du Conseil communal est fixée à 2’400 frs par an, le traitement de la/du secrétaire du Conseil communal à 3’100 frs, ainsi qu’à 1’200 frs par séance du Conseil et 350 frs par scrutin. Des débours de 240 frs annuels sont alloués pour les frais de bureau. La fonction d’huissier.ère est rémunérée à hauteur de 1’800 frs. Le syndic touchera désormais 83’900 frs pour un 55% et ses collègues 45’700 frs pour un 30%. « Dans le privé, on ne peut pas faire ça », a noté Laurent Buchs, UDC & Ind.



Le JSCE reviendra sur les temps forts de l’exercice retracé dans le rapport de gestion, ainsi que sur l’hommage rendu aux élus qui ont remis leurs mandats politiques. La séance s’est terminée à 22h30 passées, la température à l’extérieur de la salle était encore de 27 degrés.