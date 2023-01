Un picoulet dans le vent

La traditionnelle descente aux flambeaux de L’Auberson s’est déroulée une fois de plus sans neige, mais non sans bonne humeur.

C’est avec des températures particulièrement clémentes, près de 15° durant l’après-midi, que s’est clôturée l’année 2022 sur le Plateau des Granges. Une bonne quarantaine de personnes a fait le déplacement pour rejoindre les pâturages des Grangettes afin de déguster une bonne soupe ou un gobelet de vin chaud. D’ordinaire le breuvage sert à se réchauffer avant de descendre en ski jusqu’à la patinoire naturelle du village de L’Auberson. Mais ce soir-là, il s’agissait avant tout de fêter dignement la fin de l’année entre amis et voisins. Le vent du sud qui soufflait en fortes rafales n’a pas réussi à éteindre le feu des torches, néanmoins il a donné pas mal de fil à retordre aux courageux marcheurs qui ont dû jouer d’adresse pour ne pas se brûler. Ces derniers, en longue procession scintillante, ont illuminé la combe ainsi que les chiffres géants qui égrainent, année après année, le compte du temps. Le nombre 2023 a ainsi brillé en se reflétant dans les eaux de l’étang tandis que les joyeux habitants du village, rassemblés maintenant près du collège, buvaient un dernier gobelet avant d’entamer le picoulet. La traditionnelle ronde s’est donnée, comme de coutume, au milieu de la route entre l’ancienne et la nouvelle fromagerie. « C’est ainsi comme l’on danse » mais c’est surtout ainsi, avec le cœur, que les « Q-gelés », les « Trololos » et tous les membres de la société de développement de L’Auberson transmettent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.