Romande Énergie a décroché le permis de raccordement du parc éolien de Sainte-Croix. Du côté de la Grandsonnaz, la commune de Fontaines-sur-Grandson a accepté le Plan d’affectation (PAPc) lors d’un second scrutin.

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a délivré le permis de raccordement électrique du parc éolien des Gittaz et du Mont-des-Cerfs, le 4 novembre dernier, confirme Fabien Lüthi spécialiste médias et politique à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Il précise que « la décision n’est pour l’instant pas disponible ». Les oppositions ont été rejetées et l’effet suspensif a été retiré. Mardi, le délai de recours courait encore pour un opposant, notait le porte-parole de l’OFEN. De son côté, Romande Énergie précise par sa porte-parole Michèle Cassani : « nous sommes dans l’attente du Tribunal administratif fédéral (TAF), pour savoir s’il y a eu des recours ».

Reprise en mars

Syndic de Sainte-Croix, Cédric Roten souligne qu’avec cette étape, « le projet de parc éolien avance en cohérence avec les décisions prises ». Actuellement, le chantier du parc éolien est arrêté en raison des conditions météorologiques. Michèle Cassini précise qu’il reprendra en mars avec les « travaux de raccordement des hameaux de La Gittaz et du parc, ainsi que la fin de la réfection de la route de La Gittaz-Dessus ».

Romande Énergie précise également que la livraison des premiers éléments des tours commencera en avril 2023, suivie par le montage des grues, des tours en béton puis des éléments d’acier et enfin des nacelles avec les pales.

Un oui après un non

De son côté, le projet de parc éolien de la Grandsonnaz, sur les flancs du Chasseron, fait également un pas en avant avec le vote positif du Conseil général de Fontaines-sur-Grandson, jeudi dernier. La décision portait sur la validation du plan d’affectation valant permis de construire et sur la levée des oppositions.

Syndic de la commune, Xavier Boesiger précise que les voix favorables l’ont emporté par 23 à 19. Le Conseil avait fait le plein de citoyens, 14 personnes ont été assermentées en début de séance. La commission chargée d’étudier cet objet a produit deux rapports ; un de majorité et un de minorité.

Avec ce deuxième scrutin, la commune a voulu « une décision claire et nette », expose le syndic. Lors du premier vote, en juin dernier, les conseillers avaient refusé deux objets soumis par les opposants, soit une motion pour des études complémentaires (21 non, 13 oui) et une demande de moratoire (17 non, 11 oui, 2 abstentions). Concernant le parc éolien, le vote était contradictoire, relève le syndic. Les citoyens avaient accepté la levée des oppositions (19 oui, 15 non) mais refusé la validation du plan d’affectation par 17 non, 16 oui et 1 abstention.

À nouveau aux urnes ?

Pour mémoire, le projet piloté par Ennova, une filiale des Services Industriels Genevois (SIG), prévoit l’implantation de quinze éoliennes sur les pâturages des communes de Bullet, Mauborget, Fiez et Fontaines-sur-Grandson. Les quatre communes ont désormais accepté le projet. Mais à Bullet, lors d’un vote serré – 15 oui, 14 non – plusieurs conseillers ont demandé de soumettre la décision à un référendum populaire. Il pourra être organisé après la décision du canton, précise en substance Maude Gonthier, syndique. Les modalités de l’organisation dudit référendum découlent de l’article 160 de la Loi sur l’exercice des droits politiques.

Si les Bullatones et Bullatons disent oui lors du vote référendaire, ils pourraient être rappelés une nouvelle fois aux urnes. En juin dernier, ils avaient refusé d’accorder un droit de superficie sur deux parcelles propriété de la commune où devraient être installées deux éoliennes. Là aussi, la suite de la procédure dépend de la décision du canton.

De leur côté, les organes délibérants de Mauborget (15 oui, 6 non) et de Fiez (à une majorité des deux tiers selon le syndic Didier Fardel) avaient accepté le PAPc, respectivement en juin et en septembre 2022.