Un pas en avant pour le Chasseron

C. Dubois
© C. Alkabes

« Un rendez-vous avec Armassuisse est agendé au 17 septembre, en vue d’étudier une réouverture pour l’hiver à venir, ceci dans une perspective d’exploitation temporaire, dans l’attente d’une solution à plus long terme » : C’est la bonne nouvelle que la syndique de Bullet, Fabienne Dégailler, est en mesure de communiquer ce vendredi, en complément à l’article paru dans l’édition du jour du JSCE.

Si toutes les étoiles s’alignent dans le bon sens, une décision quant à une poursuite de l’activité pour la saison d’hiver devrait survenir assez tôt afin que Nicolas Blanchard, le tenancier actuel en fin de bail, puisse éventuellement transmettre le mobilier et tous les équipements nécessaires au fonctionnement de l’établissement au repreneur intéressé. Nicolas Blanchard avait prévu une vente aux enchères de ce matériel le 30 septembre 2025.
 
Les autorités de Sainte-Croix et Bullet suivent ce dossier comme du lait sur le feu. Cette semaine, le syndic sainte-crix Yvan Pahud, mais également Conseiller national, a déposé une interpellation aux chambres fédérales. Elle demande, entre autres à Armasuisse une réouverture provisoire de ce fleuron de la région.

