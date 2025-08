Un mince espoir pour le Chasseron

Les tenanciers de l’hôtel du Chasseron cesseront leur activité à fin septembre. Propriétaire des lieux, armasuisse annonce qu’elle ne relouera pas pour l’hiver. Mais ne ferme pas complètement la porte à une exploitation future.

Une décision quant à l’avenir de l’hôtel-restaurant du Chasseron, un des fleurons de la région, était annoncée en mai pour cet été par son propriétaire, armasuisse (JSCE du 21 mai 2025). Ces derniers jours, la rumeur d’une fermeture définitive a couru et enflé, suscitant de nombreuses réactions d’incompréhension.

Contactée par le JSCE, Léa Ryf, porte-parole de armasuisse, rappelle que le locataire actuel, Nicolas Blanchard, a résilié le contrat avec armasuisse « de sa propre initiative, dans les délais impartis, avec effet au 30 septembre 2025 ».Elle ajoute qu’un délai transitoire lui a été accordé au 10 octobre 2025 pour vider le restaurant ou vendre le mobilier sur place ».

Questionnée à ce sujet, armasuisse se dit « consciente de l’importance touristique de l’hôtel-restaurant pour la région ». Cependant, la porte-parole relève que l‘Hôtel du Chasseron est en mauvais état. Elle explique que pour pouvoir continuer à l’exploiter, l’ensemble du bâtiment doit être rénové de fond en comble, y compris le toit et la façade. La rénovation est prévue, « mais n’est malheureusement pas prioritaire, compte tenu de la situation actuelle en matière de sécurité et de finances. Pour cette raison, armasuisse ne relouera pas l’Hôtel du Chasseron à partir de l’automne 2025, jusqu’à nouvel ordre ».

Une vente de l’établissement ne serait toutefois pas impossible. «Comme il s’agit en principe d’un site militaire, la vente de l’hôtel doit être clarifiée en détail », souligne la porte-parole. Armasuisse et l’armée désirent « se réserver la plus grande liberté d’action possible, et ne souhaitent pas actuellement « se prononcer définitivement sur l’avenir de l’Hôtel du Chasseron ».

Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’armasuisse entamera prochainement des discussions avec la commune de Bullet. Ceci afin de déterminer si et comment une solution pourrait être trouvée pour éventuellement poursuivre l’exploitation de l’hôtel », note la porte-parole. Nouvelle syndique de Bullet, Fabienne Dégailler confirme qu’un rendez-vous avec armasuisse pourrait avoir lieu à fin août. La commune va défendre la poursuite de l’exploitation, avec une interruption la plus courte possible, un repreneur « sérieux » s’étant annoncé.

C. Dubois