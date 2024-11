Un forum pour se former en pleine conscience

Le Centre sportif a accueilli dans d’excellentes conditions ce 15 novembre la deuxième édition du « Forum des métiers ». Les élèves ont visité le Forum, accompagnés de leurs enseignant-e-s, en début d’après-midi. Il leur était ensuite possible de découvrir et entrer en contact de façon plus approfondie avec la trentaine d’entreprises participantes, accompagnés ou non de leurs parents. Ceux de 9 S y étaient également invités.

Le déroulement de nos vies est la conséquence de nos choix successifs. En fin de scolarité, tous les jeunes gens doivent prendre LA décision, celle qui impactera la suite de leur existence, quelles que soient leur orientation, leur formation et leurs futures activités professionnelles. La trentaine d’entreprises présentes au deuxième Forum des métiers de Sainte-Croix a fourni aux élèves de 10 S et 11 S les informations à même d’illustrer et de préciser les possibilités que leur offre la région du Balcon du Jura.

Comme l’a spécifié notre confrère L.-G. Alloati le 25 octobre dernier (JSCE n° 3338, p.15) en annonçant l’évènement, les acteurs locaux ont répondu positivement à l’appel de ce Forum des métiers, organisé sous la houlette d’Hélène Mazerolle, chargée de la promotion économique pour la commune de Sainte-Croix: santé et aide à la personne, technique et artisanat, construction, information et communication, commerce, administration et divers, nature et animaux et enfin métiers de bouche, soit quelque 51 métiers présentés par des professionnels et également par des apprentis ainsi en phase avec leurs interlocuteurs du jour.

La quasi totalité des entreprises présentes offrent actuellement la possibilité de stages aux jeunes gens désireux de découvrir la réalité d’un métier, la plupart d’entre elles sont formatrices et, si dans les faits elles n’offrent pas toujours de places d’apprentissages pour 2025/2026, elles étaient activement présentes, illustrant l’importance donnée aux formations par les différents acteurs et responsables, tant entrepreneurs, enseignants, économiques que politiques. La commune de Sainte-Croix, la Société Industrielle et Commerciale et l’Établissement primaire et secondaire de Sainte-Croix et environs étant organisateurs de l’évènement.

« Depuis l’épidémie liée à la Covid, une adaptation de l’enseignement a dû être réalisée afin de répondre à une jeunesse devenue différente » pour Fabian Zadory, directeur d’établissement.

La réalité a donc changé, la motivation sur les chantiers a chuté, l’utilisation invasive des smartphones est perturbante, certain-e-s veulent satisfaire leurs familles en apprenant un métier sans en être convaincu-e-s. Les intérêts diffèrent clairement selon les types d’activités, pour cette génération.

Le premier Forum des métiers a eu des suites positives, par exemple certains contacts à l’époque ont abouti à la signature de contrats d’apprentissage pour 2025 auprès de l’entreprise Prior.

Le secteur de la construction est en souffrance, malgré les besoins en collaborateurs dans certains métiers; M. Béguin n’y va pas par quatre chemins en évoquant le manque d’attrait des 5 semaines de vacances en apprentissage contre les 13 en écolage technique, insistant également sur les horaires difficiles à adapter afin d’effectuer les devoirs avec soin.

Par la diversité des formations et le nombre de postes, le secteur de la santé et de l’aide à la personne est toujours attirant avec pour Sainte-Croix 310 collaborateurs, 27 métiers dont 20 apprentis pour 6 CFC. L’autonomie, la responsabilisation et les rémunérations motivent la recherche d’un contrat auprès d’une assurance. La variété des activités agricoles et leurs particularités propres (rotation tous les six mois) était présentée par la famille Roulet.