Un festival culturel et spirituel

Le centre taoïste Ming Shan, installé à Bullet, invite du 24 au 26 mai à un festival en lien avec la culture et la spiritualité taoïste. Un grand spectacle, des cérémonies rituelles et de multiples ateliers, démonstrations et conférences attendent les visiteurs.

Le premier Festival international et interculturel des arts du Tao se déroulera au centre taoïste Ming Shan de Bullet du 24 au 26 mai 2024. « Placé sous le signe du partage et accessible à tous, petits et grands, c’est l’occasion de vivre une expérience immersive dans les arts du Tao et d’élargir vos horizons spirituels et culturels », invite le Dr Fabrice Jordan, cofondateur du centre en 2019, en préface d’un programme foisonnant.

L’un des deux temps forts du Festival, le spectacle Suisse-Chine intitulé « Du Tao à la Lumière, quand les cultures se rencontrent » s’offrira au regard d’un public attendu nombreux, le samedi soir à l’aula de la HEIG-VD à Yverdon (19h30, sur inscription, gratuit). Il est mis en scène par Marc Atallah, ancien directeur de la Maison d’Ailleurs, et qui accompagne Ming Shan avec sa nouvelle société nARTative, active dans l’élaboration et la réalisation d’événements culturels.

Comme un conte

Marc Atallah a imaginé une histoire en quatre saynètes qui se succèdent tout en étant reliées par un fil conducteur. Guidés par un narrateur (Marc Atallah), les spectateurs suivront les quatre animaux cardinaux dans leur périple à la rencontre des traditions chinoises et suisses, raconté comme un conte : le Dragon azur de l’Est ouvrira les feux avec les Petits dragons du Dojo de Sainte-Cergue, sous la houlette de Laurent Rochat. Le voyage entre Orient et Occident se poursuivra en compagnie de L’Oiseau vermillon du Sud et de l’Orchestre taoïste de Xi’an, où se trouve un grand centre taoïste avec lequel Ming Shan a tissé des liens étroits.

« Tout le spectacle est entrecoupé de séquences numériques », dévoile Marc Atallah. Elles unifient les saynètes et servent aussi de support à la narration. Le Tigre blanc de l’Ouest prendra le relais, avec une prestation du quatuor neuchâtelois de cors des Alpes du collectif DACOR, formé de Valentin Faire, Jacky Meyer, Daniel Brunner et Chantal Meystre-Huguelet. Ces artistes interprètent aussi bien de la musique traditionnelle que contemporaine ou du jazz.

Pour la quatrième escale, le public repartira en Chine en compagnie de la Tortue noire du Nord, un des cinq animaux du Qi Qong traditionnel taoïste, issu du temple des Monts Wudang qui a délégué ses Maîtres en arts martiaux pour une démonstration de leur pratique. Le spectacle global dure deux heures, avec une soixantaine d’intervenants, et il se conclut par un vidéomapping participatif avec les spectateurs.

Rite ancestral

L’autre temps fort du festival sera la cérémonie du Kai Guang, ou ouverture des yeux des statues, rituel unique dans la vie d’un temple taoïste. À Ming Shan, le temple abrite trois statues, les San Qing, qui symbolisent les trois principes fondamentaux de l’Univers. La cérémonie du Kai Guang est un rite ancestral pour les connecter à leur source de pouvoir. Elle se déroulera samedi 25 mai (10 h – 11 h), en présence d’une quinzaine de maîtres et de représentants éminents des arts du Tao venus de Chine. La cérémonie sera suivie de l’intronisation de Fabrice Jordan comme responsable spirituel du lieu. La veille, le public aura pu assister aux préparatifs de la cérémonie et du festival (10-11 heures).

Tout au long des trois jours, le public pourra découvrir les multiples facettes des arts du Tao : Qi Gong, Taiji, astrologie chinoise, arts divinatoires, calligraphie, méditation, cérémonie du thé, langue et culture chinoises, films, etc. Les enfants auront des ateliers dédiés, et ils pourront, comme les grands, participer à des jeux vidéo connus, mais dont on ignore souvent l’histoire ou la légende qui les a inspirés. C’est le cas de Wukong, une adaptation libre du roman intitulé «La pérégrination vers l’ouest» ou «Le Voyage en Occident» ou encore «le Singe pèlerin», évoque Marc Atallah. Ce roman chinois écrit par Wu Cheng’en retrace l’expédition d’un moine bouddhiste. Le joueur revit le parcours du héros en se confrontant à diverses créatures de la mythologie chinoise.

Inscription gratuite et programme complet sur https://artsdutao.ch