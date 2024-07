Un distributeur automatique de billets attaqué au centre de Sainte-Croix

Réveil en sursaut pour les habitantes et habitants de la rue Centrale ce lundi 22 juillet. Plusieurs déflagrations ont été entendues vers 4h du matin et ceci assez loin à la ronde. Une explosion a endommagé un bancomat. "D’après les premiers éléments de l’enquête, les auteurs ont d’une manière indéterminée fait exploser le distributeur automatique de billets », communique la Police cantonale vaudoise.Le bâtiment a subi d'importants dommages. «Des traces de l’explosion sont visibles. En raison de l’utilisation d’explosif, le Ministère public de la Confédération a été informé et mène la procédure avec les enquêteurs de fedpol et de la Police cantonale vaudoise», ajoute les forces de l'ordre.



Pour l'heure, les auteurs n'ont pas été retrouvés, ils ont pris la fuite dans une direction inconnue et sont toujours recherchés. Le montant du butin est également inconnu.

D'importantes forces d'intervention ont été mobilisées. «Plusieurs patrouilles de gendarmerie, des sapeurs-pompiers du SDIS Sainte-Croix/Pied-de-la-Côte et du SDIS régional du Nord vaudois, le Rapid responder ainsi qu’une ambulance du CSU-nvb, le NEDEX, la brigade canine, le personnel de la police de sûreté et de la police scientifique, avec le soutien d’enquêteurs de fedpol, ont été engagés», renseigne la Police cantonale.. Réd.