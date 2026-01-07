Un concert du Nouvel an tout blanc, en musique et en partage

Traditionnellement, sous le drapeau bleu et jaune de la commune, le premier dimanche de la nouvelle année a réuni les habitants de Sainte-Croix au foyer communal pour le concert du Nouvel an, offert par L’Instrum’, un rendez-vous attendu, bien ancré dans le calendrier local, placé sous le signe de la musique, des vœux et des retrouvailles.

Autour des tables dressées pour l’occasion, familles, élus communaux et habitants se sont retrouvés pour échanger leurs vœux, prendre des nouvelles et démarrer l’année dans une ambiance conviviale et chaleureuse. On reconnaît des visages, on s’interpelle d’une table à l’autre, on se souhaite le meilleur pour les mois à venir. Les discussions vont bon train, entre souvenirs des fêtes passées et projets à peine esquissés. Une parenthèse bienvenue, portée par la musique et le plaisir simple d’être ensemble.

Sous la direction de Loïc Sebile, l’Union instrumentale de Sainte-Croix a offert un récital entraînant et généreux, porté par des arrangements qui faisaient voir grand. Dès les premières notes, le ton est donné : un son ample, une énergie collective et une vraie présence musicale. Nœud papillon au cou, souriant et toujours aussi expressif à la baguette, le directeur n’a pas manqué d’adresser quelques mots au public, formulant le vœu que « l’année soit symphonique ». Il a également salué l’arrivée de trois nouveaux musiciens, à la clarinette, à la trompette et aux percussions, signe d’un ensemble vivant et en mouvement, avant de remercier chaleureusement l’ensemble des musiciennes et musiciens amateurs pour leur engagement et le temps consacré à la préparation de ce concert.

Les prises de parole officielles se sont ensuite succédé, dans un esprit à la fois solennel et proche des habitants. Cindy Joliat a transmis les vœux du Conseil communal, suivie de Rachel Gueissaz, municipale. Yvan Pahud, syndic, a exprimé ses souhaits de joie et d’espérance en ce début d’année, tout en évoquant avec émotion la catastrophe de Crans-Montana, rappelant combien ces moments de rassemblement prennent tout leur sens face aux épreuves.

Côté musical, la programmation de la soirée était placée sous un thème hivernal – un clin d’œil parfaitement accordé à l’ambiance extérieure. En ce début de soirée, le village se trouvait délicatement saupoudré de blanc, comme enveloppé dans un calme feutré. À l’intérieur, la musique venait réchauffer l’atmosphère. Porté par cette fougue contagieuse, le sous-directeur Dylan Magnin a épaulé la direction lors de plusieurs morceaux avec panache : « Jingle Bells », « Let It Snow »… et une interprétation remarquée de Last Christmas. Non sans humour, Loïc Sebile a prévenu le public qu’il s’agissait peut-être du morceau le plus entendu de la saison – mais sans doute dans l’une de ses meilleures versions.

Au fil du concert, la musique a rassemblé les générations. Certains écoutent attentivement, d’autres fredonnent intérieurement, tandis que les plus jeunes découvrent l’orchestre avec curiosité. Le concert du Nouvel an remplit ainsi pleinement son rôle : offrir un moment suspendu, où la tradition se mêle à la convivialité et où la musique devient un langage commun.

L’Union instrumentale de Sainte-Croix donne d’ores et déjà rendez-vous au public pour sa soirée annuelle, prévue le 2 mai. La société regarde également vers l’avenir : 2027 marquera ses 150 ans. Une année 2026 placée sous le signe de la préparation s’annonce, avec de nombreuses surprises en perspective, afin d’offrir un concert anniversaire à la hauteur de cet impressionnant jalon et de l’histoire musicale de la commune.