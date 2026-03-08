Trois élu.e.s à la Municipalité au premier tour

La candidate Cindy Joliat (PS-Les Vert.e.s) et la sortante Rachel Gueissaz (PLR et sympathisants) ont été brillamment élues à la Municipalité de Sainte-Croix, dans le sillage du syndic sortant, l’UDC & Ind. Yvan Pahud.

La majorité de la future Municipalité de Sainte-Croix est connue à l’issue du premier tour des élections communales qui s’est déroulé dimanche dernier avec un taux de participation de 47,69 %. L’UDC & Ind. Yvan Pahud, syndic sortant, caracole en tête avec 1163 voix, soit 64.50 % des suffrages valables. Il précède Cindy Joliat, PS-Les Vert.e.s, actuelle présidente du Conseil communal et qui, pour sa première participation, obtient 981 suffrages (54,41 %). Elle devance de 50 voix la Municipale sortante PLR Rachel Gueissaz qui en obtient 931 (51,64 %). Tous trois récoltent des suffrages d’autres partis et ne cachent pas leur joie, ni même quelques larmes pour Rachel Gueissaz.

Yvan Pahud lit dans son résultat personnel le reflet de la confiance de la population par rapport à son engagement pour la Commune. Cindy Joliat peine à réaliser son score. « Merci à tous ceux qui ont été derrière nous. Je me réjouis de me mettre à la tâche, de travailler dans le concret »,

assure-t-elle. Rachel Gueissaz se montre également reconnaissante envers celles et ceux qui l’ont soutenue. Elle confie qu’elle espérait « poursuivre son engagement au service de la Commune et de ses habitant.e.s » et se dit « fière et heureuse » de son élection au premier tour. Elle exprime également sa satisfaction de faire équipe avec Cindy Joliat et Yvan Pahud pour la prochaine législature : « nous sommes trois personnalités différentes, à peu près du même âge, ancrées dans la région et désireuses de faire avancer les choses », souligne-t-elle.

Déconvenue

De son côté, Zoé Vuilleumier (PS-Les Vert.e.s) arrive première des viennent-ensuite, avec 800 voix (44,37 %) et se montre ébahie de son résultat : « j’espérais, mais on ne sait jamais à quoi s’attendre », note la jeune conseillère communale, qui s’était engagée dans la politique à 14 ans en intégrant la Commission cantonale des jeunes, avant de s’enrôler au PS lorsqu’elle est revenue à Sainte-Croix après ses études.

Elle devance son colistier Ludovic Heintz, qui obtient 657 suffrages (36,44 %), ancien conseiller communal qui a réintégré les rangs de l’organe délibérant après une absence due à ses obligations professionnelles. Il salue le résultat de groupe de sa liste, « une bonne nouvelle pour notre parti ».

Comme le PS-Les Vert.e.s, l’UDC & Ind. était en lice avec trois candidats. Steve Benoit, chef de groupe, est gratifié de 579 voix (32,11 %) pour sa première participation à une élection municipale et se déclare « très heureux des résultats du jour » et va prendre le temps « d’analyser les chiffres ». De son côté, François Gonthier, novice en politique, décroche 559 suffrages (31 %). « J’ai beaucoup aimé découvrir la préparation d’une élection : on a fait du bon boulot », relève-t-il.

Le PLR connaît une déconvenue, avec le score de Patrice Bez, chef de groupe, qui ne recueille que 534 voix (29,62%). Il ne s’exprime pas sur son résultat personnel, mais dit regretter « d’avoir été attaqué ».

Un second tour à quatre

Pour la suite, Patrice Bez déclare « vouloir se battre pour le deuxième tour ». Réuni lundi soir en assemblée générale, le PLR l’a remis en selle et « il me soutient à l’unanimité », confiait hier matin le candidat. Lundi après-midi, Steve Benoit annonçait qu’il partait seul sous la bannière de l’UDC & Ind., pour tenter de remporter un second siège à l’exécutif. Évoqué dimanche juste après la proclamation des résultats, un possible apparentement entre les partis de droite n’est finalement plus d’actualité

Du côté socialiste, au vu des excellents scores de ses prétendant.e.s au premier tour, il avait été décidé dimanche soir déjà que la formation alignerait tant Zoé Vuilleumier que Ludovic Heintz au second tour, confirme le chef de groupe Pierre-Alain Gerber. Vieux briscard de la politique, il relève que la campagne a été « la plus dure de ces dernières législatures ».

Ces quatre candidatures devraient être confirmées au délai de dépôt des listes, mardi à midi (soit après la mise sous presse du journal). Le dernier mot reviendra aux électrices et électeurs le 29 mars 2026.