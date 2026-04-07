Syndicatures tacites à Bullet et Mauborget

Les électeurs de Bullet et de Mauborget n’auront pas à se rendre aux urnes pour élire leur syndic-que. Fabienne Dégailler est la seule candidate à s’être annoncée au mardi 7 avril à 12h, délai limite pour le dépôt des listes pour le premier tour à la Syndicature. Elle poursuivra donc le rôle qu’elle occupait depuis juillet 2025 à la commune de Bullet suite au départ de la syndique sortante Maude Schreyer.

À Mauborget, c’est Stéphane Roulet qui devient syndic, lui aussi élu tacitement. Municipal depuis 25 ans, il succèdera à Claude Roulet, qui a pour sa part présidé l’exécutif communal au cours des vingt dernières années.

Plus de détails suivront dans notre édition papier du vendredi 10 avril.