Succès éclatant pour la soirée annuelle

La traditionnelle soirée de gym annuelle organisée par le FSG La Sagne a une fois de plus conquis un public venu nombreux ce week-end. La salle communale, chaleureusement éclairée et baignant dans une ambiance festive, était le cadre idéal pour une soirée riche en performances et en émotions.

La soirée a été ouverte par le discours d’Amandine Montet, secrétaire du club, qui a salué l’engagement des gymnastes et des bénévoles. « Bienvenue à notre soirée annuelle, où la souplesse et la bonne humeur sont à l’honneur ! » a-t-elle déclaré avant de remercier chaleureusement l’ancien président et vice-présidente, tout en félicitant le nouveau comité pour son dynamisme. Avec humour, elle a évoqué la motivation débordante de certains membres prêts à « installer des trampolines au plafond ». Elle a conclu son discours en rendant hommage aux moniteurs et monitrices pour leur créativité et leur dévouement qui transforment les jeunes en champions.

Les spectateurs ont eu le plaisir d’admirer une variété de tableaux, reflétant le talent et la créativité des différentes sections du club. Les plus jeunes dans le groupe parents-enfants ont fait sourire le public avec leur numéro en costumes de pingouins. Leurs adorables accoutrements, combinés à leur énergie communicative, ont conquis l’assistance, surtout lorsqu’ils ont dansé sur la célèbre chanson de Mary Poppins, ajoutant une touche de magie au spectacle. Un moment particulièrement charmant a été lorsque les petits gymnastes sont sortis de l’igloo. Ils ont commencé à imiter la démarche caractéristique des pingouins, balançant leur corps d’un côté à l’autre avec des pas hésitants et drôles. Accompagnés de pirouettes maladroites mais charmantes, leurs efforts ont été accueillis par les encouragements chaleureux du public. Ces rires et applaudissements spontanés ont renforcé la complicité entre les gymnastes et le public, rendant la scène inoubliable. Qu’est-ce qu’ils étaient contents d’être sur scène devant un vrai public ! Les « Minions », incarnés par le groupe enfantines, étaient pour certains d’une attitude audacieuse, d’autres adorables et timides, remportant un franc succès.

Les sections adultes et adolescents ont présenté des performances impressionnantes, sautant à des hauteurs prodigieuses et enchaînant des figures acrobatiques spectaculaires qui ont tenu le public en haleine. Le tableau acrobatique sur barres parallèles a laissé l’assistance sans voix, avec plusieurs « ooh » entendus dans le public tant les gymnastes sautaient haut, tandis que le numéro de gymnastique rythmique avec rubans a ajouté une touche gracieuse et poétique à la soirée.

Un moment particulier a été consacré à la célébration des gymnastes méritants. Parmi eux, Edina Cohadarevic a été applaudie pour sa qualification à la finale cantonale. D’autres jeunes talents, comme Noa Guicherd, Samra Hajdarevic, Nora Petitpierre, Benjamin Curchod et Diego Tanner, ont été mis à l’honneur pour leurs efforts et leur persévérance ainsi que leur constance.

Les gymnastes du groupe « Cize » ont présenté « La danse du Paon », une performance applaudie chaleureusement par le public. En robes roses, elles ont offert une chorégraphie pleine de vie, de couleurs et d’élégance, marquant les esprits par leur talent, leur énergie communicative et camaraderie.

Ce rendez-vous annuel, plus qu’un simple spectacle, est une célébration de l’esprit d’équipe et de la passion qui animent le FSG La Sagne. Chaque numéro témoigne d’une complicité unique entre les gymnastes, qu’il s’agisse des encouragements échangés en coulisses ou des sourires partagés pendant les chorégraphies. Un grand bravo à tous les participants et un immense merci aux organisateurs qui, par leur organisation impeccable, les performances inspirantes des gymnastes et l’enthousiasme du public, ont fait de cette soirée un succès retentissant. Pour clore en beauté, un verre de l’amitié a rassemblé tous les invités. Dans une atmosphère chaleureuse et bon enfant, chacun a profité de ce moment de partage pour échanger et se réjouir ensemble des prouesses des gymnastes.

C. Alkabes