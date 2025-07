Soleil, musique et randonnée : le Migros Hiking Sounds a fait bouger Sainte-Croix

Le week-end dernier, les samedi 28 et dimanche 29 juin, la région de Sainte-Croix/Les Rasses a accueilli la troisième édition du Migros Hiking Sounds. Un événement mêlant nature, musique et convivialité, qui a attiré plus de 800 randonneurs et festivaliers sur les deux jours.

C’est sous un soleil de plomb et des températures estivales que les premiers randonneurs se sont élancés dès 9h depuis la station des Rasses, avec le sac Migros sur le dos, prêts à vivre une journée rythmée. La première scène les attendait aux Avattes, offrant une pause bien méritée pour reprendre des forces autour d’un cervelas grillé, tout en découvrant des artistes émergeants, avant d’entamer une jolie montée vers le Chasseron. Un passage qui marquait l’un des moments forts de la marche, offrant une vue à couper le souffle tout en menant progressivement les participants à redescendre jusqu’à la scène principale située aux Cluds.

Le Migros Hiking Sounds amène ses origines suisses alémaniques avec des artistes tels que Dodo, Luca Hänni, William White et James Gruntz, répartis sur le samedi et le dimanche. Avec des concerts rythmés, les artistes ont su captiver le public et apporter une ambiance festive avec bonne humeur, entraînant avec eux les randonneurs à danser en pleine montagne et ce, malgré la chaleur.

« L’événement a principalement une programmation avec des artistes alémaniques, le festival étant composé de 70% de participants alémaniques contre 30% pour les romands. L’idée est d’accueillir un public qui ne connaît pas la région. En revanche, une mixité plus intéressante dans le choix des artistes aurait été appréciée », explique Vincent Demiéville, responsable de l’office de tourisme de Sainte-Croix.

Quelques changements ont marqué cette édition 2025 : initialement organisé en septembre, l’événement a été déplacé au mois de juin afin d’améliorer les conditions météorologiques. La scène principale, quant à elle, a été déplacée au Cluds, tandis que celle des Avattes est restée fidèle à son emplacement habituel.

« L’organisation ainsi que l’évènement se sont bien passés. Avoir avancé l’édition au mois de juin nous apporte le soleil qui manquait en septembre. L’intégration de la scène principale aux Cluds est une expérience positive et une garantie supplémentaire pour la météo. Un bilan de la manifestation doit être prochainement réalisé afin d’évaluer les retombées et le déroulement de cette édition. Les Municipalités concernées se prononceront sur la suite à donner à cet événement », conclut Vincent Demiéville.

Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement tous les bénévoles de la Montagnarde de Bullet, ainsi que l’Instrum de Sainte-Croix et le Zarti’Cirque, pour leur précieuse participation au bon déroulement de la manifestation.

I. Gonin