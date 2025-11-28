Skieurs et fondeurs à la fête

L’équipe des remontées mécaniques des Rasses est dans les starting-blocs pour le démarrage de la saison de ski samedi, avec une petite inquiétude quand même par rapport à la météo. Les fondeurs sont déjà servis entre Les Cluds, les Rochats, et la Ronde Noire sur des pistes praticables.

Le bref réchauffement des températures dimanche dernier et la pluie tombée sur une couche de neige prometteuse avaient douché les espoirs d’ouverture des pistes des Rasses. « Mais mercredi après-midi, les températures froides nous ont autorisé à sortir les machines, et le fait de travailler la neige mouillée lui a permis de durcir », confiait hier matin Stéphane Cornuz, responsable du damage. Il avait très bon espoir que « ça tienne » et que le domaine skiable ouvre demain samedi sa saison 2025-2026.

L’entier du domaine sera ouvert cet hiver, informe Yvan Pahud, syndic de Sainte-Croix et délégué à la Société des remontées mécaniques du balcon du Jura vaudois (SCRMBJV). Soit sept installations : Rasses I, II et III, Avattes 1, Cochet, et la zone débutant avec les deux téleskis pour enfants.

Le Couvert, en revanche, restera à l’arrêt. « Même si l’autorisation d’exploiter est encore valable, l’installation ne sera pas mise en service. C’est trop aléatoire de la faire fonctionner » indique Malik Boukhris, municipal à Bullet et délégué à la SCRMBJV.

Magic Pass

Pour l’enneigement artificiel, la société des remontées entend travailler comme lors de l’hiver 2024-2025, soit en utilisant les canons à neige uniquement si la météo ne prévoit pas de redoux dans les quinze jours, exprime Malik Boukhris.

La station des Rasses poursuit son partenariat avec le Magic Pass, valable aussi à la piste éclairée. Yvan Pahud souligne que « le Magic Pass permet de faire connaître notre station, et représente environ 30% de notre clientèle ».

À la piste éclairée de Sainte-Croix, un premier tour de dameuse a été effectué samedi dernier déjà, puis à nouveau avant-hier. L’ouverture de l’installation est annoncée pour ce week-end, avise Christian Burri, président du ski-club, puis en soirée dès mercredi, sauf surprise de la météo.

Le ski-club gère également une piste ski de fond, qui traverse le plateau du Mont-des-Cerfs et va jusqu’au fond des Gittaz. Dans ce secteur, Christian Burri a constaté qu’il y avait 50 cm de neige. En revanche, la liaison avec L’Auberson n’a, elle, pas pu être damée.

40 km de pistes

Le groupement des skieurs de fond des Rasses (GSFR) s’est déjà risqué mardi à tracer entre Les Rasses-Les Cluds-Les Rochats-La Ronde Noire pour le bonheur des premiers fondeurs. Hier matin, il annonçait entre 15 et 35 cm de neige, et l’ouverture de 40 km de pistes tracées entre Les Rasses- Les Cluds-La Caravane-La Combaz- Les Rochats- Prise Gaille- La Ronde Noire. Les pistes sont praticables à bonnes, sauf dans la forêt entre la Ronde Noire et la Caravane, un tronçon déconseillé.

Du côté de L’Auberson, Denis Montandon, responsable de la préparation des pistes de fond, espérait mercredi pouvoir rapidement tracer le parcours dans la forêt entre la Grande-Borne et Vers-chez-Henri. Sur le plateau de L’Auberson, « il y a beaucoup d’eau dans le terrain », relevait-il, et le traçage n’est pas possible. Les liaisons vers la France d’un côté et la Vraconnaz devront aussi attendre.

À Mauborget, Cédric Roulet, caissier de la société du téléski-télébob gardait encore la dameuse à l’arrêt en milieu de semaine : « le sol n’est pas gelé, et avec 20 cm de neige soufflée, la machine est tout de suite sur le terrain », avisait-il. Et comme de la pluie est annoncée pour samedi, il estimait vain de se lancer.

Feu vert pour les raquettes

Les onze itinéraires de raquettes balisés sur le Balcon du Jura accueillent déjà des randonneurs. Quelques petites portions de parcours restent à ajuster, aux Cluds, au Brelingard et entre la Magnenaz et la Ronde Noire, avise Vincent Demiéville, responsable de l’Office du tourisme Sainte-Croix/les Rasses.

Les trois parcours de ski de randonnée, au départ respectivement du Centre sportif et des Replans en direction des Petites-Roches, ainsi que des Rasses au Chasseron sont également balisés et sécurisés.

La patinoire de L’Auberson avait ouvert le week-end dernier, « du jamais vu à ces dates », relève James Leuba. L’annonce de températures positives dès ce vendredi ne permet pas de réitérer en cette fin de semaine.