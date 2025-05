Se former en compétition pour mieux intervenir

Samedi 3 mai, Mézières devenait, le temps d’un jour, la capitale vaudoise des sapeurs pompiers du canton. Le traditionnel concours de la Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pompiers (FVSP) s’y est déroulé et les hommes du feu du SDIS Sainte-Croix / Pied-de-la-Côte y participaient.

Comme chaque année, les sapeurs du SDIS local ont tenu à participer au concours cantonal organisé par la FVSP, et cette année, cinq nouvelles personnes au sein du SDIS ont souhaité prouver leurs capacités en catégorie tonne-pompe.

C’est la troisième fois consécutive que le SDIS concourait dans cette catégorie. À rappeler que les deux dernières éditions s’était déroulées de manière conjointe avec le SDIS Plaine de l’Orbe.

La discipline a pour but de confronter les soldats du feu à un scénario de feu de local avec une extinction et un éventuel sauvetage.

Après deux années à côtoyer le podium, une troisième place en 2023 et une deuxième place en 2024, la nouvelle équipe a enfin pu décrocher l’or dans la discipline.

L’équipe du caporal Nils Borcard a démontré, lors de l’épreuve, une fluidité et une efficacité qui ont su séduire le jury et cocher quasiment toutes les cases permettant de monter sur la première marche du podium.

À l’issue du concours, juste avant de démarrer la partie officielle et la remise des prix, l’ensemble des participants et partenaires présents pour les démonstrations ont défilé dans les rues de la localité du Jorat devant un public venu en nombre.S’en est suivi un repas sous cantine avec concert et animation DJ jusqu’au bout de la nuit.

Des entraînements bénéfiques

Au-delà de l’aspect compétition, ce concours a une réelle plus value pour les participants.

« Ces personnes s’entraînent en supplément du programme de formation qu’ils doivent suivre dans le cadre du SDIS. C’est un bel investissement et une preuve remarquable de leur motivation et de leur engagement au profit de la sécurité publique, puisque cette formation additionnelle leur permet d’être encore plus efficaces lors des interventions. En effet, ces heures d’entraînement complémentaires, nécessaires pour être prêts le jour J, permettent aux participantes et participants d’acquérir une excellente maîtrise de la thématique dans laquelle ils concourent, et ceci de manière durable », observe le Major Allan Müller, commandant du SDIS. « Je salue également, en plus de remercier les personnes qui ont mis à disposition des lieux d’entraînement, le travail et l’implication du personnel qui a encadré notre équipe cette année. À commencer par le Capitaine Ludivine Corminboeuf qui a géré toute l’organisation et la formation. Elle a su et pu s’appuyer également sur plusieurs formateurs du SDIS, mais aussi d’autres SDIS du canton qui sont venus à Sainte-Croix pour conseiller et coacher l’équipe lors des différents entraînements », complète-t-il. Une belle preuve de l’esprit de solidarité et de partage qui anime encore et toujours le monde des sapeurs-pompiers. Au-delà de l’aspect compétition, qui motive les équipes à atteindre les sommets, le concours reste donc surtout et avant tout un excellent moyen de gagner en compétences pour les sapeurs-pompiers vaudois et ceci, en plus, dans un esprit de franche camaraderie.

Une performance confirmée

Le samedi précédant le concours, l’équipe tonne-pompe se rendait du côté d’Etraz Région afin de consolider ses acquis lors du petit concours régional organisé par le SDIS local.

Lors de cette manifestation, qui se rapproche au plus du concours officiel de la FVSP, les cinq hommes sont sortis premiers de leur catégorie. Un résultat qui a su en rassurer certains, et qui en a aussi fait douter d’autres, puisque comme dit l’adage : « Si la répétition se passe bien, alors c’est mauvais signe pour le jour J ! » L’histoire confirme sept jours plus tard que les dictons populaires ne sont pas tous bons à croire sur parole.