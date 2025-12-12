SDIS Sainte-Croix/Pied-de-la-Côte : une page se tourne

Vendredi 5 décembre dernier a eu lieu le dernier rapport du Service de défense incendie et secours (SDIS) de Sainte-Croix / Pied-de-la-Côte, avant la création de la nouvelle entité élargie, le SDIS Jura Vaudois. L’occasion pour le major Allan Müller de proposer une rétrospective en images de l’ancienne organisation, de remercier les anciens et actuels sapeurs pour leur engagement, et de présenter la structure à venir ainsi que le futur état-major.

Pour sa dernière séance en tant que commandant, le major Allan Müller a tenu tout particulièrement à saluer l’engagement des jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Le groupe en compte aujourd’hui 23, dont 6 filles et 17 garçons, encadrés par 8 moniteurs et 4 aides-moniteurs.

Au fil de l’année, ils ont pris part à 8 exercices totalisant près de 36 heures, en plus de diverses activités, notamment le traditionnel Téléthon.

Concernant l’activité du SDIS Sainte-Croix / Pied de la Côte en 2025, l’année a été dense.

Les tâches administratives ont cumulé 593 heures, soit le gros de l’activité dans les services. L’entretien du matériel 337 heures, les manifestations 263 heures, et les véhicules 74 heures. La formation interne, quant à elle, a nécessité plus 2’200 heures.

Côté interventions, 84 sorties ont été enregistrées : 78 à Sainte-Croix et 6 au Pied-de-la-Côte, représentant plus de 1 000 heures d’engagement. Deux interventions ont particulièrement marqué l’année : en août, la capture d’une mygale se promenant en pleine rue à Sainte-Croix et en octobre, un important incendie dans une ferme du Château, qui n’a pu être éteint que le lendemain matin. Les comparaisons annuelles montrent une hausse constante : 56 interventions en 2022, 62 en 2023, 73 en 2024, puis 84 en 2025. La majorité des engagements concerne les feux, suivis des assistances et des accidents. Au-delà du terrain, le SDIS a pris part à la vie locale, notamment au Comptoir de Sainte-Croix, à la Spartan Race, aux apéros en vue de la fusion et au Téléthon. L’effectif actuel compte 74 sapeurs-pompiers, dont 11 officiers, 12 sous-officiers et 11 femmes (15 %). Pour 2025, 12 nouvelles admissions ont été enregistrées.

Clap de fin pour le Major Allan Müller

L’un des moments forts de la soirée a été la rétrospective du commandant sortant sur son propre parcours. Allan Müller a débuté en 1994, à l’âge de 10 ans, chez les « petits pompiers » de la Prise Perrier. Issu d’une famille engagée dans le corps, il a gravi rapidement les échelons, devenant sergent puis responsable du matériel, comme son père. En 1998, il a participé à la création du groupe des JSP, avant d’intégrer officiellement le SDIS le 1er janvier 2003, sous les ordres du major Philippe Duvoisin. Il évoque avec reconnaissance l’accueil reçu et l’esprit d’équipe qui ont marqué ses premières années. Après plusieurs fonctions – fourrier dès 2008, responsable administratif opérationnel en 2018 – il est nommé commandant en 2021, à la suite de Jan Eisler. Cyril Guinchard, pressenti au poste, ayant entre temps été engagé à l’ECA. Une fonction acceptée, dit-il, avec « enthousiasme et une immense fierté ». L’année 2025 restera celle de la fusion, menée à un rythme intensif. Confiant, il estime que la nouvelle organisation apportera plus de stabilité, un meilleur équilibre et un allégement des tâches non opérationnelles des volontaires. Il a chaleureusement remercié la troupe pour son ouverture d’esprit et les autorités pour leur soutien.

SDIS Jura Vaudois : une nouvelle organisation pour 21 communes

Après les allocutions de Lionel Pesenti, président de la commission consultative, et du syndic Yvan Pahud, la parole a été donnée au major Pascal Livet, futur commandant de la nouvelle entité SDIS Jura Vaudois (SDIS JV). Le périmètre regroupera 21 communes, s’étendant de Tévenon à Vallorbe et Vaulion, et jusqu’à Bavois et Chavornay à l’est. L’effectif total atteindra 288 sapeurs-pompiers. Le nouvel état-major se composera du commandant, Pascal Livet, de son remplaçant et chef opérationnel, Mario Manzini et des 3 chefs des OI DPS ; Orbe, Daniel Kündig, Sainte-Croix, Daniel Monod et Tévenon, Ludivine Corminboeuf.

Les priorités annoncées du futur SDIS JV sont : garantir la sécurité de la population, renforcer la vie des casernes, favoriser l’identification du personnel à cette nouvelle entité et finaliser l’organisation interne avec les postes à repourvoir.