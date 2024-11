Schubert magnifié par des artistes talentueux

Remarquable, époustouflante et néanmoins emplie de douceur, telle a été l’interprétation de la Truite par le trio Artémont.

Ce quintette en la majeur est le seul avec piano composé par Franz Schubert, en 1819, alors qu’il avait 22 ans, mais elle ne fut publiée qu’en 1829, soit un an après la mort du compositeur.

C’est l’une des œuvres les plus célèbres du répertoire classique, son thème entêtant est mondialement connu. Dans une sonorité lumineuse et grâce à des arpèges ascendants enjoués et répétés tout au long de l’œuvre, la truite, joyeuse évolue merveilleusement dans son milieu d’eau et de lumière jusqu’à ce qu’elle tombe dans le piège du pêcheur…

Le trio Artémont

Né en 2019 d’une passion partagée entre amis pour les arts et la montagne, les concerts d’Artémont voyagent par monts et par Vaud, privilégiant des lieux historiques tels qu’églises ou châteaux. Cet ensemble, à géométrie variable, est constitué de musiciens professionnels présentant des programmes originaux et accessibles à tous. Artémont s’est donné pour mission de mettre en lumière des jeunes talents en leur donnant l’opportunité de se produire aux côtés de musiciens reconnus, afin de leur offrir un tremplin pour débuter leur carrière et assurer la relève musicale du classique dans le canton.

Dès 2019, la pianiste Sylviane Deferne, directrice artistique des concerts d’Artémont, apporte sa vision personnelle de la musique et du partage à un public toujours plus nombreux et enthousiaste, saison après saison. Les succès remportés ont renforcé la conviction qu’il est nécessaire d’apporter des moments de découvertes et de ressourcement sur le plan culturel, le concert de dimanche en est un magnifique exemple !

Le programme

Pour le premier concert de sa saison 2024, Artémont présente « D’eau et de lumière, la Truite de Schubert ». Ce fameux quintette a été interprété de façon magistrale par Denitsa Kazakova au violon, Marc Jaermann au violoncelle et Sylviane Deferne au piano. Ces trois musiciens, bien connus dans la région, ont invité pour l’occasion l’altiste Noémie Bialobroda et Marc-Antoine Bonanomi, contrebassiste.

En prélude au concert, Scarlett Marteau, 10 ans et Mathilde Walter, 17 ans, toutes deux lauréates du 1er Prix du Concours Riviera 2024, chacune dans sa catégorie, ont conquis les auditeurs, notons encore que ces deux jeunes instrumentistes ont commencé le violon dès l’âge de 4 ans ! Les pièces interprétées ont démontré une grande maîtrise de l’instrument, des nuances bien contrastées, des pizzicati bien enlevés, une dextérité presque magique et des instruments qui chantent tout en douceur. Ces jeunes filles vivent leur musique avec tout le corps, celui-ci participe à l’interprétation. De longs applaudissements ont démontré l’émerveillement du public pour de si jeunes talents !

Le dessert de ce moment musical a été l’interprétation magnifique de la Truite, la mélodie sautille avec vivacité et l’on imagine la truite frétillant dans l’onde claire ainsi que le chant de l’eau sur les cailloux… la musique est envoûtante par moments, presque angélique, par la légèreté des interventions et des trilles lumineuses de la pianiste pour laquelle certains passages relevaient du morceau de bravoure ! Le mouvement connu a été interprété tout en délicatesse avec de discrètes interventions de la contrebasse, puis le violon reprend la mélodie, suivi des autres instruments, les sonorités sont brillantes et lumineuses et la prestation remarquable !