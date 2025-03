Sainte-Croix et Bullet unis pour célébrer l’excellence athlétique

C’est devant un public enthousiaste que s’est tenue samedi, au centre sportif de la Joux, la remise des Mérites sportifs communaux. Cette édition a marqué une évolution notable : pour la première fois, la commune de Bullet s’est associée à Sainte-Croix afin de célébrer ensemble les performances remarquables des athlètes locaux. Une initiative qui renforce le dynamisme et la cohésion régionale à travers le sport.

La cérémonie de la remise des Mérites sportifs communaux de Sainte-Croix et Bullet a été introduite par le syndic de Sainte-Croix Yvan Pahud, qui a souligné l’importance de l’engagement et de l’excellence. Adeline Graf, présidente de la commission sportive, a ensuite procédé à la remise des distinctions.

Les Mérites sportifs 2025 ont mis en lumière des athlètes aux parcours impressionnants, illustrant leur rigueur et leur détermination. De la natation à l'athlétisme, en passant par le hockey sur glace, le VTT ou le basketball, ces jeunes sportifs ont su se distinguer par leurs performances et leur esprit de compétition.

Une reconnaissance élargie avec la natation à l’honneur

Cette édition a également innové en intégrant la natation parmi les disciplines récompensées, une première saluée par les athlètes et le public.

« C’est la première fois que je m’inscris. J’ai monté mon dossier seule, mettant en avant mes performances, mes médailles et mes records de club. Merci beaucoup pour ce prix, c’est génial qu’un nouveau sport soit mis à l’honneur ! », confie avec enthousiasme Élodie Heintz, qui vise désormais les championnats nationaux de 2026.

Les Mérites sportifs 2025 rappellent que chaque effort compte et que la passion, la discipline et la persévérance mènent à l’excellence. En honorant ces jeunes talents, Sainte-Croix et Bullet réaffirment leur volonté de soutenir le sport local et de valoriser l’engagement des athlètes.

Ce prix est bien plus qu’une récompense : il motive les sportifs à repousser leurs limites et inspire la génération montante à croire en ses ambitions.

Carole Alkabes

Liste complète des lauréats

• Elodie Heintz (Natation, 16 ans) – Championne vaudoise du 400m crawl et du 200m brasse, détentrice de plusieurs records de club. Elle a participé à treize compétitions, du niveau régional au national, et vise une qualification aux championnats nationaux de 2026.

• Agnès Mayland (Hockey sur glace, 16 ans) – Défenseuse évoluant en U17A mixte, membre de l’équipe nationale U16 et du programme Swiss Olympic Talent régional.

• Lena Breitler (VTT et Ski d’alpinisme, 13 ans) – Championne romande de VTT, 5e au classement général de la Coupe Suisse, championne suisse U16 en vertical race.

• Dany Joseph (Natation, 14 ans) – 31 records de club, 1er au championnat vaudois du 400m 4 nages, 3e au 400m au critérium romand jeunesse.

• Merlin Ogiz (Athlétisme, 16 ans, USY Athlétisme) – Champion vaudois au lancer du marteau et du poids, vice-champion vaudois au javelot et saut en longueur.

• Soan Joseph (Basketball, 15 ans, U16 Bisons) – Joueur clé en championnat suisse des jeunes clubs, engagé dans la formation d’arbitrage.

• Jim Breitler (VTT, 18 ans) – 1er Suisse au Tour du Pays de Vaud, 4e au championnat suisse sur route, intégré à l’équipe Élite Fondation Swiss Cycle.

• Volleyball Club Sainte-Croix (1ère ligue hommes) – Promu en 1ère ligue après une saison exceptionnelle, actuellement en 6e place provisoire.