Sainte-Croix et Bullet changent de braquet

Le Tour des Alpages, un itinéraire VTT balisé, permet désormais de rallier sept chalets et restaurants du Massif du Chasseron à la seule force des mollets ou en VTT à assistance électrique (VTTae). Le parcours de 22,5 km et 750 mètres de dénivelé positif (3h30) sera inauguré lors d’une balade gourmande le 22 juin prochain.

Une manière de faire découvrir la richesse et la beauté du Balcon du Jura tout en créant des retombées économiques pour les partenaires concernés. Les participants au Tour des Alpages viendront avec leur propre bécane, ou profiteront d’une nouvelle offre mise sur pied en collaboration avec l’Association de développement du Nord vaudois (ADNV), la compagnie Travys et la société de services bikesLab, qui loue des vélos et des VTT à assistance électrique au départ d’Yverdon-les-Bains. Les deux-roues sont transportés gratuitement à bord du train Yverdon-Sainte-Croix, et grâce à un soutien communal, les 150 premiers cyclistes bénéficieront d’une montée gratuite. Des billets dégriffés seront également disponibles en week-end. Ces informations ont été communiquées jeudi dernier à l’Hôtel les Planets et Spa par les partenaires précités de ce projet.

Centre névralgique

Premier jalon d’une série de propositions destinées à mettre en valeur les atouts du Balcon du Jura, ses paysages et ses produits du terroir, le Tour des Alpages s’inscrit dans une volonté locale de devenir « la destination privilégiée du Jura suisse pour des vacances énergisantes et ressourçantes ». En conférence de presse, Yvan Pahud, municipal du tourisme et vice-syndic sainte-crix, a souligné la volonté des communes de Sainte-Croix et de Bullet de développer un tourisme doux et durable, et d’accueillir des familles, tout en « positionnant les Rasses comme un centre névralgique de la pratique du vélo entre le Suchet et le Creux du Van ».

Des décennies durant, les Sainte-Crix ont découvert les joies du ski dès leur plus jeune âge. Le réchauffement climatique les prive peu à peu de cette opportunité, les installations des Rasses n’ayant pu tourner que 12 jours l’hiver dernier, la saison la plus courte de ces dernières années. La maîtrise des deux-roues va-t-elle prendre le relais des lattes pour les petits habitants du Balcon ? Possible, car la mise en place d’un Centre de compétence VTT aux Rasses est en bonne voie. Le projet a été accepté par les communes qui ont voté son financement, comme celui d’un parcours pump track asphalté. Deux tiers des 340’000 francs sont déjà assurés par des contributions du canton, du fond du sport et des promesses de sponsoring.

Le scénario actuel table sur une mise en place des installations au printemps 2025. L’exploitation du centre sera confiée à un partenaire touristique privé, sans doute Auguste Métille, fondateur de l’École Suisse de VTT et instructeur, présent jeudi dernier aux Rasses. Du coaching personnalisé et des camps d’entraînement pour clubs, écoles et groupes de jeunes seront dispensés.

Autre projet à terme – mais cela dépendra de la faisabilité technique, de l’autorisation de l’organe de contrôle CITT et de l’agrément du canton – les skilifts pourraient tracter des vélos et des mountain carts au haut des pentes du Chasseron.

La stratégie validée en octobre 2023 par les organes délibérants de Sainte-Croix et de Bullet porte sur l’étude et potentiellement la réalisation de dix-huit objectifs, pour un budget supérieur à 12 millions de francs, en partie couverts par des aides à fonds perdu du canton de Vaud, dont les projets présentés jeudi dernier. D’autres portent sur l’amélioration des infrastructures existantes, comme les passages à vélo et le balisage alors que divers compléments sont à l’étude, dont la mise en place de bornes de recharge.

Activités ludiques

Dès 2026 si tout va bien et grâce à un partenariat public-privé, le projet Alti’loisirs à la piscine des Replans offrira des activités ludiques, soit une tyrolienne à virages, deux pistes de descente en bouées ainsi que des parcours aériens style « accrobranche ».

Le calendrier de la reconstruction de la buvette et des nouvelles installations techniques a été annoncé jeudi dernier par Yvan Pahud : « Les plans sont prêts et ils seront mis à l’enquête à la fin de l’été ». Les Conseils communaux de Sainte-Croix et de Bullet se prononceront en décembre sur le crédit d’investissement d’un peu plus de 6 millions de francs. Des demandes de prêts sans intérêt et des aides à fonds perdu seront formulées auprès du Canton (LADE et LPR). « Les travaux dureront de dix-huit mois à deux ans, les bassins, qui sont conservés, resteront en exploitation ». Grâce au chauffage de l’eau par des panneaux solaires et deux pompes à chaleur, la piscine pourrait être ouverte du 15 mai au 15 septembre. Le parc Alti’loisirs devrait tourner « quasiment toute l’année, pour autant que les conditions météorologiques le permettent », a informé Yvan Pahud.

En outre, l’offre culturelle et de mise en valeur du patrimoine va tout prochainement retrouver du lustre avec l’inauguration du MuMAPS, du 31 mai au 2 juin, qui s’inscrit dans le cadre du Deuxième printemps de la Mécanique d’Art. Le nouveau pôle muséal réunit les collections du Musée Baud, du Musée des Arts et des Sciences ainsi que du Centre international de la Mécanique d’Art (CIMA), soit près de 15’000 pièces.