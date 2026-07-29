Risque d’incendie : le Conseil d’État prononce une interdiction générale

En réaction à la situation de sécheresse persistante et au danger d’incendie très marqué dans le canton de Vaud et ailleurs, le Conseil d’État a renforcé les mesures déjà en vigueur en prononçant une interdiction générale des feux d’artifice et de leur vente, tandis que l’interdiction des feux en plein air demeure d’actualité. Cette décision, transmise par voie de communiqué le 28 juillet, est a été entérinnée avec effet immédiat, et durera tant qu’aucune amélioration ne sera constatée du point de vue météorologique.

Les mesures s’appliqueront également aux festivités officielles du 1er août. Seuls resteront autorisés les feux tirés depuis les lacs par des artificiers professionnels et sous surveillance des sapeurs-pompiers dans le cadre de manifestations communales. En outre, le Conseil d’État suspend la vente de tous types d’engins pyrotechniques jusqu’à nouvel avis. Les commerces sont tenus de les retirer des rayons.

Le 9 juillet dernier, le Conseil d’État vaudois avait déjà prononcé une interdiction de feux en plein air, y compris l’utilisation de barbecues et de grills à charbon dans l’espace public, et de tirs de feux d’artifice. Les grillades dans les espaces privés, tels que les jardins, terrasses ou balcons restent tolérées pour autant que les mesures de sécurité appropriées soient respectées. Elles demeurent sous la responsabilité des utilisateurs. Selon le communiqué du 28 juillet, ces mesures restent pour l’heure inchangées.

Dans la situation actuelle, le Conseil d’État en appelle à la prudence et à la responsabilité de la population, en particulier lors des festivités du 1er août et du passage du Tour de France féminin le même week-end. Il invite également chacun à veiller à ne pas jeter de mégots de cigarettes ou à éviter tout autre geste susceptible de provoquer un incendie. « Ces décisions visent à protéger la population, les forêts et les infrastructures, et à ne pas surcharger les services d’incendie et de secours à la veille d’une nouvelle vague de chaleur annoncée », précise le communiqué. Selon MétéoSuisse, le danger d’incendie est actuellement de degré 4 sur 5 dans le canton de Vaud, un niveau également atteint sur la très grande majorité du territoire suisse.

Plus de détails à venir dans notre édition papier de ce vendredi 31 août.

Comm. / Réd.