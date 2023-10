Rentrez dans la Ronde… Noire

Chalet-buvette et lieu de rencontres culturelles, la Ronde-Noire a inauguré sa saison hivernale ce samedi 14 octobre avec le vernissage d’une exposition où quatre artistes et artisans présentent leurs créations jusqu’au 5 novembre. La neige n’ayant pas encore fait son apparition, l’accès en voiture y était aisé, permettant à un public diversifié en âge et condition physique de venir assister à l’évènement.

Franchir le seuil du chalet de la Ronde Noire, c’est laisser au dehors les premières froidures et lambeaux de brouillard pour pénétrer dans un monde chaleureux et accueillant. D’emblée le bois omniprésent réconforte, la cuisine est pleine de promesses, la table d’hôtes vous accueille en bienveillance et, dans la grande salle, autour d’un thé ou d’un bon verre de vin, les discussions s’animent. Les sourires sont bien là. Des livres sont à portée de main, les murs sont ornés et le four à pain se fait seigneur des lieux. Tous les éléments de l’alchimie des rencontres sont bien présents.

Mais ce jour a une saveur toute particulière, il marque le début de la saison hivernale avec une série d’évènements culturels.

Un couloir sombre et boisé mène au cœur de la ferme où l’exposition a été mise en place sous un ciel de poutres blanchies à la chaux. On peut parler de foule en ce samedi après-midi, les retrouvailles et échanges vont bon train, entre les murs de paille dressée et de bûches empilées avec soin, fleuris des peintures chatoyantes, autour des objets-textiles, tricots, jaquettes et gilets suspendus tels des cloisons mouvantes, photographies de petit format, en noir et blanc contrasté, bonnets tout doux et sculptures de fer forgé. On évoque les créations présentées, harmonieusement mises en valeur, parle avec les exposants, papote autour d’un verre, grignote une gourmandise, essaye un tricot ou un couvre-chef.

Les travaux de Bernard Gueissaz (peintures acryliques sur papier), Emma Pietrzykowska (Tressage et forge), Odile Vuillemin (Couture et broderie) et Aline Benoit (Textile et photographie) égaieront l’ancienne étable jusqu’au 5 novembre prochain, tel un été indien dont les couleurs savent prolonger la chaleur de l’été. Plusieurs formations sont encore proposées : cyanotypes, créations sur papier et tissu, vannerie et « fiber cafés »…

Le 4 novembre, une veillée aura lieu, avec contes et repas, lors de la dernière soirée de l’exposition. Tandis que la lune noire du 11 novembre permettra à la Ronde-Noire d’accueillir les télescopes d’un club de passionnés pour une initiation à l’astronomie. Sur inscription…