Rénovation des installations sportives et ludiques de la Piscine des Replans

Une très bonne nouvelle pour la région est tombée vendredi. Le canton de Vaud alloue une aide à fond perdu de 3,7 millions de francs au projet de rénovation de la piscine des Replans, ainsi qu’à la création du parc Alti’Loisirs, à Sainte-Croix, mené par la Commune de Sainte-Croix avec le soutien financier de la Commune de Bullet.

Les travaux, qui vont débuter prochainement, porteront d’une part sur la construction d’un bâtiment d’accueil avec restaurant. D’autre part, la Société Alti’Loisirs réalisera des infrastructures de loisirs dont une tyrolienne à virages (Rollglider), une première en Suisse, une tour d’accrobranche de 16 mètres de hauteur, et une piste de bouées synthétiques. Les bassins seront équipés d’un nouveau système de chauffage de l’eau, qui utilise des énergies renouvelables.

Dans son communiqué, le canton souligne qu’Alti’Loisirs« contribuera au maintien et à la création d’emplois, à la mise en valeur des produits régionaux ainsi qu’à de nouvelles synergies avec l’offre touristique existante (hébergements, culture, mobilité douce et active, etc.).

L’investissement total consenti par l’ensemble des parties prenantes au projet s’élève à 10,7 millions. Le soutien accordé correspond à 35% de la facture finale.

Le Conseil d’Etat précise que « ce projet emblématique s’inscrit dans le « Master Plan touristique du Balcon du Jura, et participe au développement d’une offre touristique quatre saisons adaptée aux défis générés par les changements climatiques ». Avec un objectif de fréquentation annuelle situé à 35’000 visiteurs dès la 3e année, il représente un atout stratégique pour l’économie locale et le rayonnement de la région.

C. Dubois