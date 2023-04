René Jaccard raccroche les patins…ou presque!

Le 9 avril dernier, à la Vaudoise Arena, René Jaccard, « Néné » pour les intimes, enfilait pour la dernière fois son équipement de joueur de hockey avec l’équipe des Sioux du Balcon du Jura. Il disputait l’ultime match, en club, d’une longue série commencée en décembre 1968 sous les couleurs du HCA, le Hockey Club L’Auberson.

« C’était une magnifique journée, pleine d’émotions. Ce dernier match avec les Sioux du Balcon du Jura a été une belle fête », explique celui qui a joué avec passion durant plus de cinquante-cinq ans dans divers clubs romands. Désormais septuagénaire, René Jaccard a décidé que le moment était venu pour lui de prendre congé de ses coéquipiers. Et de fort belle manière, puisque c’est sur la grande patinoire de la Vaudoise Arena qu’il a disputé son dernier match avec la formation nord vaudoise. Un privilège obtenu notamment grâce à ses activités à la Lausanne Hockey Club Academy, où il est entraîneur-adjoint pour les enfants jusqu’aux U13. Néné a décidé de lever le pied, ou plutôt le patin, sur la saison régulière et les matchs en club, mais il continuera de prendre part à un tournoi ici ou là, en fonction de la demande.

Et puis il y a le bas de la Combe à L’Auberson, un endroit qu’il affectionne tout particulièrement. Car à l’instar de générations d’enfants du village, c’est sur cette glace naturelle que René à découvert les joies du patinage. Il a environ cinq ans quand son papa, lui aussi hockeyeur et fondateur du HCA, le met sur des lames pour la première fois. Quelques années plus tard, il fait ses débuts en compétition. Tout d’abord lors du tournoi des écoliers à Fleurier, puis en décembre 1968 avec l’équipe du HCA. « Un jour entre Noël et Nouvel An, il manquait du monde pour jouer contre Couvet. J’avais quinze ans et après le match j’ai suivi les copains, qui étaient plus âgés, pour le quatrième tiers-temps. Je suis rentré à deux heures du matin et mes parents m’ont passé un sacré savon », rigole-t-il. De ses années passées avec le HCA, il évoque en particulier le souvenir de son ami d’enfance, Jean-Pierre Grand, dit Romain. « C’était un homme formidable et un hockeyeur vraiment très doué. Tout son temps libre, en hiver, il le passait au bas de la Combe », raconte René avec émotion.

De L’Auberson à l’Amérique

Au fil des années et de ses déménagements, Néné a joué avec différentes équipes régionales. L’Auberson bien sûr, mais aussi Château-d’Oex, Leysin, Les Diablerets, Villars, Lausanne, Genève, Yverdon, La Chaux-de-Fonds. En 1996, fraîchement élu à la tête du HCA, il crée avec l’aide du comité, le HCA 2000 pour les jeunes hockeyeurs de la région. L’expérience sera de courte durée, faute de moyens financiers, mais elle sera un déclencheur pour constituer en 1997 une équipe locale et réunir les frères « ennemis » d’hier, le HCA et le HC Sainte-Croix, sous la bannière du HCBJ, le Hockey Club Balcon du Jura (désormais les Sioux du Balcon du Jura).

Parmi les moments forts passés une crosse à la main, René retient la formidable opportunité qu’il a eue de fouler la glace de deux patinoires d’anthologie lors de rencontres amicales. Celle du Centre Bell de Montréal avec ses coéquipiers du HC Les Diablerets, puis celle du Madison Square Garden à New York.

« Le hockey représente une grande partie de ma vie et il symbolise aussi mon attachement à mes racines. Je suis vraiment heureux de voir que la tradition perdure et que les jeunes du village s’investissent toujours avec autant d’ardeur pour faire vivre la patinoire naturelle de L’Auberson » , explique-t-il. Et de conclure en souhaitant longue vie aux Sioux du Balcon du Jura. « L’actuel président, Yann Rouilly, s’investit énormément pour le club. Avec son dynamisme et son enthousiasme, il a réussi à créer une famille ». La grande famille du hockey dont René Jaccard fera assurément partie encore longtemps.