Quand Sainte-Croix fait briller l’esprit de Noël

Samedi dernier, Noël était à l’honneur dans les rues de Sainte-Croix. Répartie entre la Société philatélique, en charge du marché de Noël, et l’Association des Intérêts de Sainte-Croix (ADIS) pour la seconde partie des festivités, l’organisation a su faire vivre la magie de Noël malgré l’absence de neige cette année.

Cette deuxième édition de l’évènement « Sainte-Croix fête Noël» a débuté sa matinée avec l’inauguration de l’arche du marché de Noël, réalisée par les élèves des classes de 3-4H à l’issue d’un concours de dessin lancé pour l’occasion. Le gagnant du concours, Alexandre Junod, a pu signer son dessin reproduit sur l’arche. Un moment qui a permis de rappeler l’importance de faire vivre l’esprit de noël au sein du village, jusque chez les commerçants locaux, grâce à l’engagement des organisateurs. Une implication qui fut relevée et remerciée par les autorités communales.

Une quarantaine de stands étaient présents pour accueillir les visiteurs afin de leur faire découvrir des créations variées, destinées aux des curieux en quête de cadeaux de Noël ou simplement d’un petit plaisir. Pour les emplettes, direction la salle communale où les tables, installées à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment, et s’étendant jusqu’à l’office de poste, exposaient une grande diversité de produits : des vêtements en laine pour affronter l’hiver, des objets décoratifs qui amènent Noël dans les foyers, des albums féeriques pour ranger les souvenirs immortalisés, sans oublier les gourmandises spécialement confectionnées pour l’occasion. De quoi permettre à chacun de dénicher le cadeau manquant sous le sapin.

« Nous avons la chance d’avoir une diversité de stands avec des artisans qui viennent autant d’ici que d’ailleurs », relève Jean-Pierre Mollard, président de la société philatélique. Le marché de Noël est également un moment privilégié pour faire de nouvelles rencontres, retrouver des amis et partager un verre dans une ambiance conviviale à la buvette. Les exposants rencontrés relèvent l’atmosphère chaleureuse du marché, la fréquentation était relativement constante tout au long de la journée. « J’apprécie de pouvoir me balader dans le marché, de pouvoir discuter avec les commerçants et artisans sans me sentir stressée. L’atmosphère du marché est conviviale et nous y trouvons un panel de créations intéressantes avec une valorisation de l’artisanat et du savoir-faire manuel », confie une visiteuse.

Dans l’après-midi, plusieurs stands de sociétés locales ont pris place le long de la rue Centrale jusqu’à la place du Pont. On y retrouvait notamment L’Boxon avec une buvette, le ski-club qui s’est transformé en crêperie, les yodleurs du club « Edelweiss » qui ont animé les rues, les cartons du cœur et l’UDC. Pour les sociétés locales, le manque de bénévoles ne facilite pas la présence sur place. « Les sociétés locales sont peu nombreuses à jouer le jeu, mais c’est une période où les agendas sont chargés pour trouver des bénévoles », expliquent les organisateurs.

Dès 15 h, ce fut aux enfants de profiter de la journée en commençant avec la course aux lutins. Pour ressortir vainqueur, les participants doivent courir le long de la rue Centrale afin de trouver et de compter le nombre de petits lutins tout au long du parcours. Retour à l’arrivée le premier pour énoncer le bon chiffre. Une fois la course terminée, direction le cinéma Royal pour une projection du film « Panique à Noël », un cadeau offert par les organisateurs.

Pour clôturer cette journée festive, le Père Noël a fait une arrivée très attendue. C’est à dos de chevaux joliment déguisés en ses fidèles compagnons, qu’il a rejoint la galerie du Bunker, spécialement décorée pour l’occasion. Après y avoir déposé sa hotte, il a offert aux enfants un moment rempli de féerie, apportant la touche finale à la magie de Noël qui régnait à Sainte-Croix.