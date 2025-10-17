Pro Senectute fait salle comble pour écouter la voix des aînés

Salle comble ce jeudi 9 octobre au foyer de la salle communale de Sainte-Croix, où Pro Senectute Vaud a présenté son programme Actions communautaires. Ce projet participatif vise à renforcer le lien social et à améliorer la qualité de vie des seniors des communes de Sainte-Croix, Bullet et Mauborget.

La séance a été ouverte par le municipal Sainte-Crix Sylvain Fasola, en charge de la cohésion sociale, venu souhaiter la bienvenue au nom des trois communes. « Maintenant, il faut qu’on se mette au travail : attentes et besoins, partenariat, et que des actions s’ensuivent. Cherchons des forces solides », a-t-il déclaré sous les applaudissements.

Des municipaux de Bullet et Mauborget étaient également présents, tout comme les représentants des associations et institutions locales : le CMS, Pro-XY, l’AVIVO, le RSBJ, le projet Bien vivre chez soi, le groupe des aînés de Bullet et les travailleuses sociales de proximité. Pro Senectute avait déjà rencontré ces partenaires au mois de septembre pour préparer le démarrage du projet.

Nora Fellay, chargée de projet communautaire, accompagnée de son stagiaire Yassine Pouly, a captivé l’audience par une présentation claire et vivante. Sa priorité : écouter les habitants et recueillir leurs besoins.

Un projet social, par les seniors et pour les seniors

Nora Fellay a rappelé les trois objectifs principaux du programme : créer des activités par, et pour les seniors, sur leur lieu de vie, renforcer les liens entre habitants et valoriser les activités déjà présentes sur le territoire. Dans cette démarche, a-t-elle expliqué, les seniors sont les véritables moteurs du projet : ce sont eux qui proposent et mettent en place les activités, tandis que les professionnels de Pro Senectute les accompagnent.

L’idée est de partager les tâches, les responsabilités et le plaisir, en favorisant la participation de tous, même de ceux qui n’ont pas l’habitude de s’impliquer dans la vie associative.

Le projet Actions communautaires, inspiré de la méthode « Quartiers et villages solidaires », s’étend sur deux ans et se décline en quatre étapes de six mois chacune. La phase de diagnostic, lancée début septembre, permettra de récolter les besoins et les attentes des habitants. Dans un deuxième temps, la phase de lancement réunira les premiers groupes de travail. Ensuite, la phase de développement servira à concrétiser les idées retenues. Enfin, la phase de stabilisation visera à pérenniser les actions dans le temps.

La première étape comprend la création d’un groupe habitants et d’un groupe partenaire, la transmission de questionnaires et l’organisation d’un forum public, prévu le 19 mars 2026 à l’Espace Alexei Jaccard.

Ce grand rendez-vous sera pensé et organisé avec le groupe habitants : chacun pourra y contribuer selon ses envies, en participant à la décoration, à l’accueil, à la musique ou encore à la préparation de l’apéritif.

Certaines séances des groupes habitants se tiendront aussi à la salle Bertha-Bonnet de Bullet, afin d’impliquer les habitants de toutes les communes.

Une première rencontre pour exprimer ses besoins et envies

Les seniors, nombreux à avoir fait le déplacement, ont répondu avec curiosité et bonne humeur. Derrière chaque présentation, une histoire : une nouvelle flamme, un deuil, un retour au pays ou simplement l’envie de renouer avec la vie locale. Un habitant, revenu vivre à Sainte-Croix après cinquante ans d’absence, a même été applaudi par l’assemblée. L’ambiance était bienveillante, souvent drôle, et pleine de sincérité.

Les échanges de l’après-midi ont permis de recueillir les premières impressions. Parmi les sujets récurrents : le manque de bancs dans toutes les communes, le souhait d’une maison de quartier, le déneigement des trottoirs. D’autres ont exprimé leur opposition persistante aux éoliennes, mentionnant qu’une partie de la population ne les remarque même plus.

Mais la majorité a souligné les atouts du Balcon du Jura : un climat agréable, une vie culturelle foisonnante, des commerces et des services médicaux accessibles, la gentillesse des habitants et la disponibilité des administrations communales. De nombreux participants ont également salué « le journal », qu’ils disent lire chaque semaine avec plaisir, comme un lien essentiel avec la vie locale.

Une participante a résumé son état d’esprit avec humour : « Mauborget, c’est un village de vieux, il faut se rendre à l’évidence ! »

Une autre a évoqué les randonnées, la nature et la tranquillité. Tous attachés à cette région où, selon leurs mots, « il fait bon vieillir ».

Le premier rendez-vous du groupe habitants aura lieu le mercredi 29 octobre à 13h30 à l’Espace Alexei Jaccard. Les rencontres suivantes sont agendées le jeudi 13 novembre et le jeudi 15 janvier à la salle Bertha-Bonnet, ainsi que les jeudis 4 et 18 décembre à l’Espace Alexei Jaccard.

Entre anecdotes, rires et projets à imaginer, cette première séance aura prouvé que les seniors du Balcon du Jura ont beaucoup d’idées et une belle envie de participer à la vie collective.