Près de huit mois de fermeture de la RC254

Du 10 mars à fin octobre 2025, tout le trafic pendulaire de la RC 254 sera dévié par Bullet. Ceci en raison du début des travaux de réfection de la route. Des habitants s’inquiètent des dangers du trafic à travers la localité, particulièrement entre l’école et la Grande salle. Diverses mesures sont prévues.

Les habitants du Balcon du Jura ont pris connaissance pendant les relâches, par un court communiqué publié sur les sites internet des communes de Sainte-Croix et de Bullet, de l’annonce de la fermeture partielle de la RC 254, entre les lieux-dits Le Rocher et la Route des Chevreuils. Une fermeture qui interviendra le lundi 10 mars 2025, et dont la durée affichée court jusqu’au 31 octobre 2025. « Une signalisation de déviation sera mise en place par le Château de Sainte-Croix – Bullet – Sainte-Croix dans les deux sens », précise le Canton qui a décidé de cette mesure. L’itinéraire de déviation représente un détour d’environ 7,5 km, soit huit minutes de route.

Cette fermeture est en relation avec la rénovation du haut de l’axe Vuiteboeuf -Sainte-Croix, dont le chantier débute le 10 mars 2025. Romaine Florey, porte-parole de la DGMR, précise qu’ils débuteront par la réalisation d’un mur de soutènement et la rénovation d’un mur de soutènement existant. En outre, des conduites d’eau potable, d’eau de chaussée et du réseau de communication devront être déviées dans le secteur de l’ancienne station-service. La réfection et l’élargissement de la chaussée (troisième voie) et la sécurisation des parois rocheuses sont aussi au programme, selon la Direction générale des routes et de la mobilité (DGMR).

Communication ambivalente

Si la mesure de fermeture partielle de la route fait sens au vu de l’ampleur et du contexte topographique des travaux, elle contredit les informations antérieures du Canton, qui assurait encore l’an dernier que le trafic serait maintenu en alternance sur une voie, réglé par des feux. Et ceci en dehors de la période estivale du 23 juin 2025 au 24 août 2025 où l’axe Vuiteboeuf-Sainte-Croix sera coupé, imposant la déviation du trafic par Mauborget, soit une rallonge d’une quinzaine de kilomètres.

Stéphane Champod, secrétaire municipal à Sainte-Croix, reconnaît une « communication ambivalente » par rapport aux fermetures de route. À ses yeux, le Canton s’était focalisé dans sa communication sur le bouclage de l’entier de la RC254.

L’accès au Château de Sainte-Croix et au hameau de la Villette sera garanti, assure la DGMR. Les habitants du Château devront utiliser la déviation mise en place, et ceux de la Villette pourront emprunter la route de « Vers chez Jaccard ». La commune de Sainte-Croix va cependant veiller à ce que cette petite artère ne soit pas considérée comme un itinéraire bis mais réservée aux seuls ayant-droits, avise en substance Stéphane Champod.

Inquiétudes sécuritaires

En début d’année, des coupes forestières conséquentes dans le périmètre du futur chantier avaient requis la fermeture de la RC 254 et le détournement du trafic par Mauborget de 8 heures à 16 heures du 27 janvier au 7 février. Une mesure qui laissait passer le trafic pendulaire par la route de la Côte. Pendant ces deux semaines de déviation des véhicules à travers les Rasses et Bullet, les habitants ont été confrontés à un trafic important et régulier, a pu constater Maude Schreyer, syndique de Bullet. Des habitants se sont émus du report de trafic à travers la localité dépourvue de trottoirs à de nombreux d’endroits. Anouck Bernardi s’en est notamment ouverte sur les réseaux sociaux. « C’était déjà périlleux sans les pendulaires, alors 6’800 véhicules par jour qui passent par Les Rasses et Bullet pour rejoindre la route de la Côte, cela va être infernal et très dangereux », redoute-t-elle en substance. Elle pense particulièrement à la sécurité des enfants qui se rendent de l’école à la Grande salle pour les cours de gymnastique.

Très peu de temps

Maude Schreyer dit comprendre et partager la frustration des bordiers. La Municipalité n’a été informée qu’à fin 2024 de la décision de fermeture partielle de la route qui va entrer en vigueur le 10 mars. Alors qu’elle était toujours sans nouvelles du Canton par rapport aux mesures de modération de trafic votées par le Conseil communal bullaton en décembre 2023. Elles prévoient des rétrécissements physiques de certains passages de la route qui traverse Les Rasses et Bullet, en entrée en localité et aux abords de l’école notamment. Des mesures de vitesse moyenne effectuées en mai 2022 avaient montré qu’une grande majorité des conducteurs excédait les vitesses légales.

La pose de mobilier urbain, d’une signalétique et d’un nouveau marquage sont restées suspendues au feu vert du Canton tout au long de 2024. Après moult relances par Malik Boukhris, municipal en charge de l’aménagement du territoire, via le voyer des routes, la réponse de la DGMR est tombée la semaine dernière, exprime en substance Maude Schreyer. Des modifications ont été intégrées au projet par l’ingénieur mandaté par la Commune. « Cela nous laisse très peu de temps pour réaliser le marquage au sol dans des conditions météorologiques adéquates », regrette la syndique.