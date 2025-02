Élections à la syndicature : Yvan Pahud récolte le plus grand nombre de voix, mais pas de majorité absolue.

Un deuxième tour devrait être nécessaire pour départager Yvan Pahud, Sylvain Fasola et Rachel Gueissaz au poste de syndic de Sainte-Croix. À moins d'une élection tacite.

Avec un taux de participation de 47,12%, ce sont 1'761 habitants de la commune qui se sont exprimés par les urnes pour élire ce dimanche leur nouveau ou nouvelle syndic.

En récoltant 817 voix, le candidat UDC (qui faisait campagne sans bannière politique) et vice-syndic Yvan Pahud a pris la tête en passant près de la majorité absolue fixée à 876 voix. Le candidat du PS Syvlain Fasola le suit avec 636 voix, tandis que la candidate du PLR Rachel Gueissaz a obtenu 274 voix. Les candidats ont tous les trois salué la qualité d'une campagne qui s'est déroulée dans le respect des uns et des autres.

Très satisfait, Yvan Pahud explique qu'il ne s'attendait pas à un si bon résultat, avec un écart aussi important entre lui et ses collègues municipaux. « Je pense que c'est une reconnaissance pour le travail accompli dans toute la vie communale et pour l'amour que je porte à ma commune ».

Le municipal PS Sylvain Fasola, deuxième avec un écart de 181 voix avec Yvan Pahud, s'attendait lui aussi à un résultat plus serré. « Dans les autres scrutins qu'on a pu vivre ensemble, nos résultats étaient toujours assez collés avec Yvan Pahud, donc c'est une petite surprise de ce côté-là ». Le parti socialiste devrait prendre la décision de lancer ou non son candidat dans un éventuel deuxième tour durant son assemblée générale lundi. « Même si le résultat est plutôt encourageant, c'est maintenant le jeu politique de discuter, il faut être cohérent et réaliste », réagit le municipal.

Arrivée en dernière position, la candidate PLR Rachel Gueissaz s'estime déjà satisfaite des 274 voix qu'elle a obtenu. Elle estime que sa dernière place n'est pas une surprise. « On ne part jamais dans une élection en se disant que de toute façon on ne va pas passer, mais en mon for intérieur, je me disais bien que si la logique était respectée, mes deux collègues devaient passer largement devant », analyse-t-elle. Sauf volonté inverse de son parti, elle devrait d'ailleurs se retirer de la course. « Je prends acte que ce n'est pas moi qui suis pressentie pour succéder à Cédric Roten. Il n'y a qu'au cinéma qu'on voit qu'on arrive à faire totalement basculer les résultats en quelques semaines, ce serait totalement ridicule de vouloir partir au deuxième tour ».

Les candidats ont jusqu'à mardi 11 février midi pour déposer leur liste pour un deuxième tour, dont le résultat sera connu le 2 mars.

Retour sur ce premier scrutin dans notre édition papier de mercredi prochain.