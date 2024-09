Pré-bilan positif pour la saison de piscine

Avec 81 jours d’ouverture annoncés, la piscine des Replans fait presque aussi bien que l’année dernière malgré un pénible début de saison. Les adeptes de la baignade ont été au rendez-vous.

Sa fermeture, le 30 août, aura concordé avec la hausse du baromètre. Ouverte le 1er juin, la piscine des Replans pouvait compter sur 91 jours d’ouverture. Elle sera finalement restée fermée durant dix jours complets, faisant donc presque aussi bien qu’en 2023. Et les baigneurs n’ont pas boudé « leur » piscine. Même lors des journées plus mitigées, une dizaine d’habitués fréquentaient généralement les bassins en matinée ou en fin d’après-midi.

« On a eu un mauvais début de saison, mais on s’est bien rattrapés sur juillet et août parce qu’on arrive quasiment aux mêmes chiffres d’entrées qu’en 2023 », explique Yvan Pahud, membre du comité de la Société coopérative de la piscine de Sainte-Croix. Des informations chiffrées plus précises seront communiquées lors du bilan de l’assemblée générale fin octobre.

Première saison réussie pour Laeticia Jakob

Du côté des bassins, Thibaud Pillard, garde-bain pour la deuxième saison consécutive, rapporte qu’il y a eu moins d’interventions que l’année passée, évoquant plutôt de la « bobologie ». Pour lui, la saison s’est très bien passée.

Du côté de la buvette, la piscine des Replans testait cette année un nouveau format, avec une tenancière employée par la commune. Engagée seulement quelques semaines avant l’ouverture, Laeticia Jakob effectuait sa première saison (et sa première expérience à ce type de poste) assistée par Isabelle Dessonnaz. L’aide de celle-ci ainsi que de Thibaud Pillard lui ont été indispensables. « Il fallait au minimum être deux à midi, et il faudrait presque être trois personnes lorsqu’il y a vraiment du monde », analyse la jeune femme.

Des baigneurs et un comité satisfaits

La jeune femme dit avoir pu heureusement compter sur le bon accueil et l’énergie positive de la clientèle qui semble avoir apprécié le service. « Nous n’avons eu que de bons échos. On a encore reçu des courriers comme quoi l’accueil, tant au niveau des bassins que de la buvette, était très bien », rapporte Yvan Pahud.

Au comité, on se verrait donc bien continuer l’année prochaine avec la même équipe. Des discussions devraient avoir lieu ces prochaines semaines pour connaître les envies du garde-bain et de la tenancière de la buvette. Laeticia Jakob reconnaît avoir trouvé l’activité intense et n’est pas certaine de souhaiter rempiler. « C’était un soulagement d’arriver à la fin de la saison car c’était très demandant en termes horaire et en énergie ». Elle poursuit aujourd’hui sa formation à GastroVaud en vue d’obtenir la patente.

Cette année, la piscine des Replans a également accueilli divers événements qui ont pu contribuer au succès de la saison : une soirée fondue, des « jeudredis cocktails », l’Open Air de Sainte-Croix qui a réuni près de cent personnes, ainsi qu’une soirée pour célébrer la fermeture de la piscine, avec le concert de l’interprète Mark Kelly.