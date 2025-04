Poutser, ramasser, rigoler : le grand ménage de printemps à Bullet

Samedi dernier 5 avril, les Bullatons ont enfilé leurs gants et empoigné sacs et pinces pour participer à l’édition annuelle de l’opération Coup de balai. Réunis dès le matin à la salle Bertha Bonnet, ils étaient plus de quarante inscrits, un chiffre record salué par le municipal Patrice Jaquier :

« C’est une très belle participation cette année. »

Contrairement aux années précédentes souvent marquées par la grisaille ou l’humidité, le ciel était cette fois de la partie. Une météo printanière qui a renforcé la motivation des troupes, venues en famille ou entre amis. Fidèle parmi les fidèles, Éric Cuendet participe à l’opération depuis de nombreuses années, toujours accompagné de sa compagne.

« Les hirondelles sont arrivées, c’est le printemps ! », s’exclame-t-il avec un sourire. Puis il ajoute, un brin désabusé : « On a une fibre écolo, ma compagne et moi. On ne se promène pas pour les champignons, mais pour ramasser les mégots... Et ça, ça me rend triste. »

Cette quatrième édition alignée sur la date cantonale a mobilisé les habitants autour des zones sensibles du village : les Planets, les remontées mécaniques, le centre, ou encore les places de jeux. Le constat est encourageant : d’année en année, les déchets diminuent. « On remplit environ un container et demi, soit 3m³ », indique Patrice Jaquier. Fini les pneus, palettes ou cabanes envolées — aujourd’hui, ce sont des détritus récalcitrants et plus diffus qui sont ramassés, preuve d’une amélioration durable.

Même les plus jeunes s’impliquent avec enthousiasme. Olivia Joseph, 9 ans, raconte fièrement : « Une fois, on a trouvé des morilles, et pas des petites ! ». Sa maman confirme d’un large sourire.

Le succès de cette mobilisation repose aussi sur l’accueil chaleureux réservé aux bénévoles. Café, pains au chocolat et bonne humeur sont au rendez-vous dès les premières heures. « Ça motive la jeunesse ! », affirment plusieurs parents.

La coordination de l’événement est désormais assurée par Stéphane Péclard, nouvel employé de la commune à la voirie. Sous sa houlette, l’opération s’est déroulée dans une belle ambiance, conclue comme il se doit par un repas de midi offert à tous les participants. Une manière savoureuse de clore cette journée citoyenne, aussi utile que joyeuse.

C. Alkabes