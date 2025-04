Poussins, lapins et douces mélodies, première participation réussie pour le MuMAPS à PâKOMUzé

À Sainte-Croix, le MuMAPS a enchanté petits et grands avec sa première participation à PâKOMUzé. Entre ateliers créatifs, chasse aux poussins et boîtes à musique intrigantes, les familles ont vécu un week-end pascal aussi instructif que ludique... et légèrement chocolaté !

Pour la première fois, le MuMAPS a rejoint le programme culturel PâKOMUzé avec une offre familiale pleine de douceur et de surprises mécaniques. Petits bricolages, énigmes ludiques et mélodies enchantées ont fait le bonheur de quelque deux cents visiteurs venus fêter Pâques au musée.

Du 18 au 21 avril, le MuMAPS a célébré Pâques à sa manière. Une première participation pour le musée de la boîte à musique, qui a su séduire petits et grands avec une programmation douce et ingénieuse, parfaitement pensée pour un jeune public.

Dès l’entrée, l’ambiance donne le ton : des couleurs pastel, des crayons sur les tables, des enfants penchés sur leurs dessins de poussins et de lapins joyeux. À l’autre bout, à l’atelier bricolage, on confectionne de petits lapins en bois — une activité qui a autant plu aux enfants qu’à leurs mamans.

« Moi j’en ai fait deux, un rose et un jaune. J’ai monté les pattes toute seule, j’ai trouvé les poussins… et j’ai déjà mangé mon chocolat ! », raconte Melody, 4 ans, fière de ses exploits.

Mais ce n’est pas tout : les visites guidées se sont enchaînées tout le week-end, systématiquement complètes. Un jeune public captivé par les automates, les mélodies anciennes et la mécanique fascinante des boîtes à musique.

Et pour ajouter une touche d’aventure, une chasse aux poussins s’est glissée dans les vitrines du musée. À chaque recoin, une énigme, un indice, une surprise. Les enfants qui ont réussi à débusquer tous les poussins ont reçu une récompense bien méritée : un lapin en chocolat offert par La Gourmandine, partenaire du musée, grâce au soutien de l’association ADAM.

Diane Esselborn, directrice du MuMAPS, se réjouit de cette première participation, qui marque aussi une ouverture vers un public plus jeune : « C’est une première pour nous, même du temps du CIMA nous n’y avions pas pris part. C’était un test : notre programmation cible habituellement un public adulte. »

Le pari est plus que réussi. Avec cent dix inscriptions officielles, mais un public venu en famille, ce sont près de deux cents visiteurs qui ont franchi les portes du musée pendant le week-end pascal.

Le musée a ainsi atteint son objectif : un public familial, avec une belle représentation du Nord vaudois mais aussi d’autres régions du canton. « On a vraiment atteint notre but », ajoute la directrice, le sourire aux lèvres.

Ce week-end tout en poésie mécanique a prouvé que les boîtes à musique peuvent aussi enchanter les enfants. Une belle histoire de transmission, tout en douceur. Une chose est sûre :

la magie des boîtes à musique a encore de beaux jours devant elle.

C. Alkabes