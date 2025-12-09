« Pour une identité plus forte du Balcon »

« Une opportunité pour renforcer notre dynamisme communal, notre cohésion et notre développement» : c’est avec ce plaidoyer que Patrice Bez a déposé une motion au Conseil communal de Sainte-Croix en vue d’une étude de fusion des communes de Bullet et de Sainte-Croix, qui atteindrait 5800 habitants et une superficie 56 km2.

« Une fusion ne signifie pas effacer nos différences », note Patrice Bez, auteur d’une motion qui figure à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal de Sainte-Croix le 15 décembre prochain.

Soutenu par le groupe PLR, le motionnaire fait écho à une démarche similaire de Olivier Chablaix, président de la commission financière de Bullet, acceptée à une large majorité en octobre déjà au Conseil communal bullaton et renvoyée à la Municipalité. Les deux citoyens, actifs en politique, en sont convaincus : « En travaillant ensemble, nous favoriserions un sentiment d’unité entre nos habitants, tout en respectant l’identité et les valeurs propres à chaque village ».

Les motionnaires ont esquissé plusieurs points de réflexion. Premièrement, étudier si un regroupement des services administratifs et techniques permettrait de réduire les coûts opérationnels et d’améliorer l’efficacité.

En deuxième lieu, une fusion de deux communes qui partagent déjà des projets liés au tourisme, donnerait une identité plus forte au Balcon du Jura.

Les motionnaires se posent aussi la question d’une augmentation de leur potentiel d’investissement, grâce à des accès facilités à des financements cantonaux et fédéraux pour des projets d’infrastructures et de développement.

Enfin, la nouvelle commune bénéficierait d’un apport supérieur des fonds de péréquation. Et le canton, qui participe pour moitié aux frais d’études (montant plafonné) ajouterait une contribution non négligeable dans la corbeille de la mariée, selon la LoiFuscom.

Après les élections

Délégué aux fusions de communes du canton de Vaud, Laurent Curchod a déjà eu un contact avec Fabienne Dégailler, syndique de Bullet, et Yvan Pahud, syndic de Sainte-Croix. Fort de son expérience d’une vingtaine d’années dans l’accompagnement de communes désireuses de convoler, il estime « qu’il faut laisser passer les élections communales du 8 mars prochain avant d’envisager de démarrer une étude de fusion ». Il proposerait plutôt aux communes concernées – et à celles qui pourraient être intéressées dans l’intervalle, comme Mauborget, Baulmes ou Vuiteboeuf – de nouer des premières discussions en automne 2026, après l’entrée en fonction des nouvelles autorités communales.

Sur mesure

Laurent Curchod rappelle qu’une étude de fusion prend en général dix-huit à vingt-quatre mois, auxquels il faut en ajouter douze si le processus va jusqu’au vote des corps électoraux. Il cite l’exemple récent de l’Abbaye, du Chenit et du Lieu, qui viennent de donner naissance à La Vallée de Joux. Les prémices remontent à 2018-2019 et le vote final est intervenu en septembre 2024.

Le canton propose des fiches de travail détaillées. Toutefois, « chaque fusion à ses spécificités et nécessite du sur-mesure », exprime-t-il en substance. Il est aussi possible de faire appel à des experts externes, pour l’examen des finances par exemple. Laurent Curchod précise que l’état n’intervient en aucune manière dans la décision d’étudier ou pas un projet d’union. Mais si toutes les étoiles s’alignaient, une fusion sur le Balcon du Jura pourrait être effective au 1er janvier 2032.