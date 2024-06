Plus de 3500 Spartans attendus

La troisième édition de la Spartan Race de Sainte-Croix/Les Rasses promet déjà des records de participation. 3000 adultes et 500 enfants défieront la course à obstacles samedi 15 juin 2024. Ce sont près de 1’000 « Spartans » de plus que la première course organisée dans la région en 2022.

Les organisateurs affichent un large sourire à l’approche de la troisième édition de la Spartan Race de Sainte-Croix/Les Rasses. En effet, la participation est en hausse. La course des « Kids » est d’ores et déjà complète. 500 enfants sont inscrits et affronteront les obstacles sur un parcours qui prendra le départ, comme en 2022 et 2023, au Centre sportif des Champs de la Joux.

Quant aux adultes, ils seront au moins 3000 au départ demain des deux courses à leur disposition, la Sprint (de quelque 5 kilomètres, 20 obstacles) et la Super (10 kilomètres, 25 obstacles). Les inscriptions sont d’ailleurs encore possibles sur place demain. La participation de personnes à mobilité réduite et en situation de handicap est également en hausse. Un fait qui réjouit les organisateurs qui souhaitent que cet événement soit le plus inclusif possible. Le parcours suivra le cours de l’Arnon en direction du col des Étroits. Après un passage avec obstacles dans la carrière, les sportives et sportifs rejoindront les Praises.

Les deux courses se séparent à cet endroit. Le parcours de la « Sprint » poursuit en direction du chemin aux Vaches afin de rejoindre le Couvert. Les participantes et participants à la « Super », quant à eux, poursuivront en direction du Saut de l’Eau avant de remonter et passer devant le chalet-restaurant du Mont de la Mayaz. Ils prendront ensuite la direction du Sollier, de la Merlaz avant de monter aux Chasseron. Retour ensuite par les Avattes et le Couvert pour rejoindre le parcours commun avec la « Sprint ». Les concurrentes et concurrents descendront la « Roche à la Grue », passeront devant l’ancien site du tremplin à ski en direction des Praises avant d’arriver au centre du village, par le temple. Le finish comprend de nombreux obstacles promettant du spectacle tout en profitant de se restaurer, par exemple, dans l’un des établissements de la place.

Plusieurs animations sont prévues du côté du Centre sportif. Pour les enfants, un toboggan gonflable, de la barbe à papa, grimages, mais aussi tatouages éphémères sont au programme. Notons la présence également de l’association « The Milky Way ».

Lancer de haches, musique et diffusion du match Hongrie-Suisse sont prévus également sur la place de fête. Cette dernière fermera ses portes à 18h30.

Il ne reste plus qu’à espérer que la météo, plus qu’incertaine ces derniers jours, ne joue pas (trop) les troubles fêtes. Les deux premières éditions se sont déroulées sous le soleil. Ne dit-on pas « Jamais deux sans trois » ? Réponse demain !