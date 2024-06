Pluies diluviennes dans la région

Des orages localisés ont provoqué mardi de très fortes précipitations dans le district de Morges et dans le nord du canton. À L’Auberson, il a plu en deux heures l’équivalent de plus d’un mois de pluie pour un mois de juin.

Les alertes de l’application MétéoSuisse ont fusé sur les portables des habitants de la région, mardi dernier. Mais lorsque la pluie commence à tomber faiblement vers 17h20, difficile d’imaginer l’ampleur de l’averse qui va s’abattre sur L’Auberson.

Première salve entre 18h à 19h20. Puis, une deuxième vague a repris vers 19h50 pour se terminer une heure plus tard. D’après Météo Suisse, il est tombé au total, ce jour-là, 129,7 millimètres d’eau à L’Auberson, la valeur la plus élevée jamais enregistrée en une journée depuis le début de la prise de valeurs manuelles en 1916. En comparaison, la norme des précipitations dans ce lieu pour un mois de juin complet est de 121 millimètres. « En seulement deux heures, on a des valeurs de 112,9 mm », décrit Olivier Duding, météorologue à Météo Suisse. « C’est la troisième somme de précipitations la plus importante jamais enregistrée sur ce laps de temps dans toute la Suisse, depuis le début des mesures automatiques mises en place en 1981 ».

À Sainte-Croix, à quelques kilomètres de là seulement, on n’a pourtant enregistré « que » 50 à 70 mm de pluie. Et à Couvet, dans le Val-de-Travers, un seul millimètre. « Ça montre le caractère très localisé de ces orages », explique Olivier Duding. La genèse de ces averses : des cumulus et des cumulonimbus se formant le long du Jura sur la fin de l’après-midi et qui ont tourné à l’orage. « Mais celui-ci a très peu avancé et, par un phénomène de « back-building », s’est régénéré par l’arrière », décrit le météorologue. « Normalement, de fortes pluies de ce type durent maximum trente minutes au même endroit. Mais avec ce mécanisme de régénération, cela a continué beaucoup plus longtemps ».

Peu de dégâts dans la région

C’est le même phénomène qui a frappé la ville de Morges mardi, provoquant le débordement de la rivière Morges et d’impressionnants dégâts. On est loin des mêmes scènes d’apocalypses à L’Auberson, même si des inondations ont été rapportées dans une exploitation agricole, des caves, appartements du rez-de-chaussée et des locaux techniques. Celles-ci ont nécessité l’intervention des pompiers, à quatre reprises à L’Auberson, et à trois reprises à Villars-Burquin. Mercredi, les pompiers du SDIS Sainte-Croix/Pied-de-la-Côte sont à nouveau intervenus à deux reprises à Villars-Burquin, ainsi qu’une fois, hors secteur, à Mathod.

Interrogé, le chef du service technique, Grégoire Wyss indique qu’aucun dégât n’était à déplorer au lendemain des averses, du côté de la commune. « On a eu des événements où la place du Marché s’était retrouvée complètement inondée car la rivière était sortie de son lit, mais là cela n’a pas été le cas ». En 2021, l’installation de herses à bois aux embouchures de l’Arnon visait justement à éviter l’accumulation de branchages susceptibles d’obstruer l’entrée des canalisations et de causer des inondations.

Mais le risque n’est peut-être pas entièrement écarté. « Avec des terrains gorgés d’eau, cela peut amener à des situations où ceux-ci ne peuvent plus tout absorber et où l’eau s’écoulerait sur les routes du village », relève Grégoire Wyss.

De nouveaux orages violents, généralisés cette fois, sont annoncés ce samedi. Olivier Duding recommande de rester attentif aux alertes de l’application Météo Suisse qui devraient être diffusées entre vendredi et samedi midi. « Ces orages devraient durer moins longtemps mais balayer toute la Suisse, et ils pourraient survenir soudainement ». Dimanche, l’air se rafraîchissant, les risques d’orages violents devraient être moins élevés.

Le météorologue rappelle qu’il y a un an, à la même période, la Suisse faisait face à la sécheresse. En 2023, juin était même l’un des mois les plus secs jamais enregistrés à L’Auberson avec seulement 39 mm de pluie