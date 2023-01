Peu de flammes mais beaucoup de chaleur

La traditionnelle descente aux flambeaux a pu de nouveau avoir lieu le soir du 31 décembre après deux ans d’absence. Une belle tradition qui perdure grâce à une équipe de jeunes gens motivés qui en ont repris l’organisation en 2019.

Samedi 31 décembre, alors que le soleil commence à se coucher derrière les sapins, on aperçoit une lueur rougeâtre à proximité du Couvert. C’est là qu’Arthur, Baptiste, Cédric, Éric, Lucien, Maël, Mélanie et Nolan accueillent les participants autour du feu, depuis le début d’après-midi. Musique et Ménégetz mettent les marcheurs dans l’ambiance au fur et à mesure qu’ils arrivent. Puis vers 18h00, les flambeaux commencent à s’allumer et la cinquantaine de personnes, dont beaucoup d’enfants, se mettent en route le long du chemin aux vaches. Les flambeaux peinent à résister aux fortes rafales de vent et l’on profite des plus tenaces pour les raviver. Arrivés au Crépudzin, la famille Hurter nous réchauffe avec un succulent vin chaud avant de repartir en direction des Champs de la Joux pour illuminer l’année ! Malheureusement, le vent souffle encore plus fort et après maints essais, il est décidé d’abandonner… 2023 restera donc dans l’ombre. L’arrivée au village se fait un peu discrète sans le cortège lumineux… mais le public est là ! On se met en rond pour chanter et danser le picoulet et l’on papote autour du vin chaud, ravi de se retrouver et partager un moment festif avant de repartir chacun de son côté pour réveillonner jusqu’au bout de la nuit… ou pas ! Mais dans tous les cas, autant participants qu’organisateurs étaient heureux de pouvoir revivre cette descente… même sans flambeaux !