Patrice Oberson rejoint la Municipalité de Bullet

La commune de Bullet avait encore le choix entre 4 candidats au 2e tour. Avec 107 voix, c’est finalement Patrice Oberson qui a remporté le dernier siège en jeu.

C’est à la fête de la fermeture de la Bulatonne-Dessus que Patrice Oberson a appris les résultats et son élection au second tour des élections municipales. « C’est un soulagement et une victoire d’avoir persévéré, parce que c’était compliqué quand même… ».

Premier vient-ensuite au 1er tour, il se retrouvait à nouveau au coude à coude avec les autres deux candidats malheureux, mais aussi un nouveau rival en la personne de Clément Demierre, candidat surprise. « Quand j’ai vu ça, c’était un peu une déception, mais je me suis dit qu’il fallait que j’aille jusqu’au bout et j’espérais que les gens allaient croire en moi. Mais la victoire n’était absolument pas sûre ».

Avec 107 votes pour lui, soit 32,82% des suffrages, Patrice Oberson l’a finalement emporté. L’homme de 46 ans, conseiller communal depuis 2021, aura notamment pu compter sur le soutien des municipaux élus qu’il connaît bien et avec qui il se réjouit déjà de travailler. « Je pense qu’on formera une bonne équipe ». Il retrouvera d’ailleurs ses futurs collègues dès le lendemain soir pour une première rencontre de la législature 2026-2031 au complet.

Un bon résultat inattendu

Derrière lui, le candidat surprise Clément Demierre, qui faisait office d’outsider, étant relativement peu connu dans la région, a obtenu 81 suffrages. « Je finis deuxième derrière Patrice Oberson, donc franchement je trouve que c’est un très beau score pour quelqu’un qui ne s’est présenté qu’au 2e tour, et j’en suis fier ». Occupé par ses fonctions à l’armée, il avait fait le choix de ne pas se porter candidat au 1er tour.

Habitant dans la région depuis quelques années seulement, Clément Demierre pense que le fait de ne pas être très connu a pu jouer à la fois en sa faveur et à son désavantage. « Je suis connu de peu de gens, mais ceux qui me connaissent m’apprécient bien et ils sont plus ou moins d’accord avec mes idées. Je pense que si je connaissais plus de monde, et que j’avais le temps de faire plus de rencontres, il y aurait eu une possibilité que je l’emporte. A la fois, j’ai aussi pu constituer un vote refuge pour ceux qui ne trouvaient pas leur compte dans les autres candidats ». Il se dit motivé à se représenter au conseil communal ou à la Municipalité dans cinq ans.

Deux candidats du cru recalés

Avec respectivement 67 et 52 suffrages, Nathan Guex et Thierry Calame sont arrivés derniers aux votations de ce deuxième tour.

Âgé de 20 ans, et sans expérience en politique, Nathan Guex ne s’attendait pas forcément à gagner mais espérait de meilleurs résultats. Il dit se réjouir de s’investir avec rigueur dans sa future fonction de conseiller communal.

Quant à Thierry Calame, il accuse le coup. « Au moins, j’ai été au bout. Les gens n’ont pas suivi, mais je ne leur en veux pas ». Malgré ses mauvais résultats au 1er tour, celui qui a n’a pas été réélu dans sa fonction de conseiller communal espérait toutefois que les cartes pourraient être rebattues.

Ce résultat n’impacte pourtant pas sa motivation. Si une place se libère au Conseil communal, il souligne être intéressé à s’impliquer à nouveau, regrettant de ne pas pouvoir continuer à suivre certains dossiers qui lui tenaient à cœur et dans lesquels il était investi. « Ce n’est que partie remise. Mon oncle et mon grand-père étaient aussi en politique, donc j’ai souvent entendu parler de ces aléas de la politique ».

L’ensemble des candidats a indiqué remercier toutes les personnes qui les ont soutenus dans les urnes. Le taux de participation s'élevait à 60,84% pour ce deuxième tour.