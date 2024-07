Pari gagnant pour la fête au village

La Société de développement de L’Auberson avait concocté un programme riche et varié pour cette première édition de la « Fête au village ». La salle de gymnastique et ses abords ont fait le plein de visiteurs tout au long de la journée et jusque tard dans la nuit, dépassant largement les attentes des organisateurs.

Nouveau comité et nouveaux projets au sein de la Société de développement de L’Auberson. C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser une journée festive sur le Plateau des Granges. Et malgré une météo pluvieuse, la manifestation a été une réussite.

Un petit marché se tenait le matin, réunissant neuf exposants du village qui vendaient des arrangements floraux, des livres, des baumes aux plantes, des sirops, des fromages et des pains. Ce fut d’ailleurs l’occasion de faire connaissance avec la jeune boulangère-pâtissière, future tenancière du petit commerce situé face à l’école. La Société des eaux de L’Auberson était représentée et proposait une visite de ses installations, ainsi qu’un concours où il fallait reconnaître trois eaux différentes, celle de la source locale évidemment, celle de Sainte-Croix et celle de La Sagne. Autre stand fort apprécié, celui du Centre EVAM de la Grange, animé par une dizaine de migrants venus principalement d’Ukraine et qui faisaient déguster des pâtisseries de leur pays.

Après les concerts de l’École de Musique de Sainte-Croix et de l’Union Instrumentale de L’Auberson, près de cent vingt personnes ont dégusté le gratin dauphinois, le jambon au miel et les gâteaux préparés par le comité et servis par la Société de Jeunesse du village, qui était aussi en charge de la buvette. Le repas s’est achevé en musique, avec la prestation du groupe acoustique formé de Jérémie Schreyer (président de la Société de développement), Jonathan Buchs et Julia Brandelet.

Course de tracteurs à pédales

Épreuve phare de la journée, la course de tracteurs à pédales a réuni onze petits concurrents qui se sont affrontés sur un circuit préparé à leur intention. La foule massée aux abords du parcours a fait dire à un spectateur « on se croirait au Tour de France ». Des tracteurs étaient à disposition des enfants et, à l’issue d’une course d’anthologie, tous sont repartis avec une médaille et une bouteille de Rimus !

D’autres animations étaient proposées, telles les traditionnelles caisses à empiler, le tir à la carabine sous la surveillance de la Société des Armes Réunies et un grand château gonflable qui a fait la joie des plus petits.

Hasard du calendrier, le quart de finale de l’Euro entre la Suisse et l’Angleterre a été l’occasion d’improviser une fan zone et de diffuser le match devant une salle comble. La fête s’est poursuivie autour d’un souper qui a comptabilisé très exactement 122 fondues au fromage servies aux convives. « On est très heureux de cette première édition, les gens ont largement répondu présents et toutes les sociétés locales ont participé, c’est formidable », se sont exclamés de concert les responsables de l’organisation.