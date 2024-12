Oui à trois ans de plus pour la zone réservée

Réuni lundi soir, le Conseil communal de Sainte-Croix a accepté de prolonger la zone réservée de trois ans. C’est oui aussi au remplacement des équipements informatiques et de la téléphonie.

« Refuser cette prolongation signifierait la fin de la zone réservée et la certitude qu’à l’avenir, tout projet de construction sur notre territoire communal serait refusé par le Canton », a avisé Jean-Bruno Wettstein, PLR, rapporteur de la commission chargée d’étudier la prolongation de trois ans de la zone réservée communale. Fort de 45 membres, sous la présidence du PLR Patrice Bez, le Conseil communal réuni lundi soir à la salle communale a suivi l’Exécutif par 43 voix pour et une abstention.

Dans son rapport, Jean-Bruno Wettstein a retracé le contexte de restrictions des zones à bâtir et mixtes, trop importantes par rapport à la 4e révision du plan directeur cantonal (2018). De 2016 à 2036, Sainte-Croix centre a droit à une augmentation de 954 habitants, soit un tiers de ce que prévoyait le plan d’affectation datant de 1993. En périphérie du centre, la croissance admissible est limitée à 274 habitants, soit une surcapacité de 1’713 habitants.

Enquête en 2026

La zone réservée, instaurée pour la période de 2020-2024 a permis de traiter tous les propriétaires des parcelles concernées de la même façon. Les travaux de préparation du PACom ont été ralentis par le COVID et de nouvelles exigences administratives, a rappelé Jean-Bruno Wettstein. En réponse à la Commission chargée de l’examen du préavis, la Municipalité a indiqué que le nouveau plan sera présenté au Canton en mars 2025, avec un retour du Département compétent attendu à la fin de l’année et une mise à l’enquête publique en 2026.

L’organe délibérant a également validé par 38 oui et 5 abstentions la mise à jour de l’infrastructure informatique et de la téléphonie de l’administration communale pour un montant de 544’500 francs. Un conseiller s’est récusé. Présenté par Steve Benoit, UDC, le rapport de Commission rappelle que le leasing actuel de ces équipements est arrivé à terme en 2024. Le renouvellement des infrastructures est nécessaire et leur achat permettra de s’affranchir d’un leasing, une option plus onéreuse de surcroît. Ce qui est encore fonctionnel, comme des écrans, sera gardé.

Fuite d’eau

Sans discussion et à l’unanimité, le Conseil a voté un crédit de 390’000 francs destiné à assainir les réseaux de la rue des Pâquiers. La commission a relevé par la voix d’Elena Court, PLR, que ce projet fait suite à de nombreuses fuites d’eau sur les tronçons privés qui passent à quelques centimètres des maisons. Les conduites seront déplacées de la rue du haut à celle du bas et les branchements seront individualisés. La conduite de gaz sera remplacée, le réseau électrique de Romande Énergie posé en souterrain et Swisscom intégrera la fouille pour ses raccordements privés. Les travaux sont prévus au second semestre 2025.

Le budget 2025 de la commune et d’autres préavis étaient également au menu de la dernière séance de l’année de l’organe délibérant. Tous ont été acceptés. Le JSCE y reviendra dans son édition de vendredi.