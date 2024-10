Opération coup de balai à Sainte-Croix

C’est dans la matinée pluvieuse du samedi 29 septembre que s’est déroulé le traditionnel coup de balai de la commune de Sainte-Croix. Cette année, c’est une vingtaine de participants qui se sont partagé le nettoyage citoyen du territoire communal.

Le coup de balai (sur proposition de la STRID et Cosedec) invite les habitants de leur commune à ramasser les objets en tout genre qui jonchent parfois les territoires communaux, en complément du travail effectué à l’année par les services publics préposés à la gestion des déchets. Cette année, une vingtaine de participants se sont prêtés au jeu.

Les groupes se sont partagé six chantiers à dépolluer,ceux-ci comprenant eux-mêmes plusieurs points répartis sur le territoire communal, tant au sein du village que vers des postes éloignés (refuge d’Olten, éoliennes, les Replans, etc.). À 8h, les inscrits étaient conviés à l’accueil du café-croissant, suivi du briefing, durant lequel leur étaient exposés les emplacements des différents sites, les consignes, et le matériel. Un sac orange est ensuite remis aux volontaires, de même qu’une pince et des gants ; la matinée peut commencer. Un repas récompensait ensuite les participants, la collecte une fois finie.

Des bénévoles motivés

Parmi les inscrits, on comptait plusieurs membres de la section sainte-crix de la Société de Pêcheurs en rivière, très active dans la collecte citoyenne de déchets depuis des années déjà, ceci avant même l’introduction du Coup de Balai. Tous partagent une préoccupation pour la santé des rivières et des sols, de par la nature de leurs activités et leur attachement à la nature.

Si les motivations des différentes personnes présentes divergeaient parfois, la plupart partageaient une conscience écologique, et une volonté de laisser à la population des terrains dénués d’activités et pollutions humaines. Une critique virulente de la société de consommation actuelle en motivait d’autres. L’expérience n’est pas nouvelle pour tous, plus d’un expliquant notamment voir dans la nature des choses qui leur sont désagréables, et ayant pris pour habitude de collecter de leur propre chef les intrus qu’ils rencontrent sur leur chemin. On comptait parmi la vingtaine de participants aussi bien des amis que des membres d’une même famille, ou des individus préoccupés par la question, des habitués comme des nouveaux habitants.

Bilans et retours

Les organisateurs s’estiment heureux de la récolte. 1m3 de déchets a été collecté, soit moitié moins que l’année précédente. En effet, s’il était par le passé beaucoup plus fréquent de retrouver des grands objets abandonnés dans la nature (cuisinières, vélomoteurs, pneus, etc.), cette année, les déchets encombrants se comptaient à la baisse. Une prise de conscience collective des habitants pourrait expliquer une partie de cette évolution favorable, sans qu’elle suffise à éradiquer le problème dans sa globalité. En effet, les mégots ou les canettes parsèment toujours le village et les bords des routes, tandis que des matières quelconques, des sacs plastiques ou autres emballages se retrouvent régulièrement égarés, dispersés dans la nature, sur les chemins ou dans les rivières.

Les participants, rincés par la pluie, s’estiment pour leur part satisfaits d’avoir rendu un service à la collectivité. Pour plusieurs d’entre eux, la très large surface du territoire communal rend nécessaire et légitime l’appui des citoyens, et les responsabilise. En plus de cet aspect utilitaire, c’est l’occasion pour eux de faire des rencontres, de se retrouver et réunir autour d’une cause commune ainsi que prendre part à une activité sympathique.

Si les organisateurs regrettent l’absence de certains groupes pourtant concernés et bénéficiaires de terrains dépollués, tels les clubs de sport, et que des participants estiment leur nombre trop faible en regard du nombre d’habitants que compte la commune, le coup de balai 2024 demeure dans l’ensemble une expérience réussie et un geste utile, qui se verra évidemment reconduit l’année prochaine pour le bien commun.