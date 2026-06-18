Nouvelle édition record pour la Spartan de Sainte-Croix avec 5’600 participants

Samedi dernier, la tornade Spartan a, pour la cinquième fois consécutive, traversé Sainte-Croix. L’occasion pour le village de vibrer au passage des sportifs, sous un ciel sans nuage, un peu à l’image de l’événement.

Le Centre sportif de Sainte-Croix ne porte peut-être jamais aussi bien son nom que lorsque le Village de la Spartan y prend ses quartiers. Si les premiers départs de la catégorie Elite, à 8 heures le samedi, se déroulent dans un espace encore assoupi, l’arrivée des coureurs et de leurs supporters au fil de la matinée met le Village en effervescence.

L’atmosphère est familiale, avec de nombreuses poussettes, des enfants de tous âges, des chiens, mais aussi des groupes d’amis, de collègues. Parmi les visages, plusieurs locaux venus prendre part à la course ou simplement goûter à l’ambiance, mais surtout de nombreux visiteurs, de toute la Suisse, de France, d’Italie et d’ailleurs. Au total, ce sont 5’600 Spartan qui ont couru les différents formats, un record de participation.

Au milieu des food trucks proposant burgers, churros ou smoothies, il y a ceux qui grignotent une banane ou des noix avant le départ, d’autres qui se prêtent à un concours de rameur.

Mais c’est là où départ et ligne d’arrivée se croisent que l’ambiance est à son comble. Les échauffements collectifs, rythmés par une musique galvanisante, préparent les groupes avant le coup d’envoi. Squats, sauts et cris de guerre, tout pour motiver les troupes avant qu’elles ne s’élancent – pour 5, 10 ou 20 kilomètres – dans une première montée.

En parallèle, en sens inverse, d’autres coureurs arrivent au terme de leurs efforts et découvrent la nouvelle épreuve de cette édition. Présent pour la première fois sur une Spartan en Suisse, cet obstacle de grimpe sollicite une fois de plus les bras des participants, déjà bien fatigués. Certains se lancent, la mine un peu déconfite. Pour d’autres, il s’agit d’une formalité.

« Nous, les femmes, sommes quand même moins musclées du haut du corps, donc c’est difficile de passer ces obstacles en hauteur », témoigne Marylis qui courait la Spartan pour la première fois. Venue de Pampigny, c’est aussi une première à Sainte-Croix pour la jeune femme. Adepte du CrossFit, une méthode de conditionnement physique qui combine haltérophilie, gymnastique et endurance, elle est venue, comme beaucoup de participants, chercher le challenge en extérieur et sortir de sa zone de confort. « J’ai beaucoup aimé le passage dans la forêt, assez cardio, et les gens tout au long du chemin qui nous encourageaient, c’était une chouette expérience, je referai ! ».

Épreuve ultime, plus symbolique que physique, avant de passer la ligne d’arrivée et recevoir sa médaille, le saut au-dessus d’un brasier, crachant heureusement davantage de fumée que de flammes.

Kids Race

Et les plus jeunes ne sont pas en reste. Des parcours de 1,5 à 3 kilomètres, ponctués d’obstacles adaptés, ont permis aux petits Spartan entre 4 et 14 ans de vivre eux aussi une expérience hors du commun.

Sur le départ, la détermination et l’enthousiasme sont palpables. Encouragés par leurs parents, les enfants traversent eux aussi des haies, portent des seaux remplis de sable, rampent sous des treillis

Emma, 12 ans, a été inspirée à participer à la Kids par sa mère qui a elle-même couru la Spartan l’année dernière. « Je lui ai dit, il faut que tu participes, c’est trop chouette! ».

À l’arrivée, la fillette est accueillie par celle-ci, un grand sourire éclairant son visage. « Je suis trop fière d’elle ! », déclare sa maman en la prenant dans ses bras. « Le deuxième tour était bien plus fatigant, mais c’était amusant », témoigne Emma. Passé la ligne d’arrivée, une distribution de petites gourmandises attend les enfants, en plus de l’incontournable médaille.

Avec six cents jeunes athlètes ayant pris le départ, la relève Spartan semble bien assurée. La Kids affichait complet depuis plusieurs semaines, selon les organisateurs.