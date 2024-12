Noël musical au temple de L’Auberson

Ce dimanche 22 décembre, l’Orchestre des Jeunes de la Suisse romande, dans le cadre des Concerts d’Artémont, a proposé une soirée musicale remarquable pour entrer dans l’ambiance de ce Noël tout proche.

L’Orchestre des Jeunes est formé de 20 à 25 musiciens et musiciennes talentueux, dont l’âge va de 11 à 18 ans, amateurs ou préprofessionnels issus des conservatoires et des Écoles de musique de Suisse romande. La direction est assurée par François Gottrau, Hans et Martin Egidi, ainsi que Denitza Kazakova, violoniste de renom.

Programme

Le pasteur Frédéric Steinhauer a adressé des paroles de bienvenue aux auditeurs ainsi qu’aux membres de l’orchestre, avant de proposer un morceau d’orgue interprété par Claudine Demelais, puis un chant de circonstance à toute l’assemblée.

En ouverture de cette soirée musicale, l’orchestre nous a régalés d’un concerto pour violon et piano de Joseph Haydn, rarement joué sur scène. Cette pièce a permis à Denitza Kazakova et à Sylviane Deferne, pianiste magnifique habitant la région, de démontrer l’étendue de leur talent tout au long des quatre mouvements de cette œuvre.

Ensuite, la fameuse suite pour orchestre « Holberg » d’Edvard Grieg, suite de danses aux mélodies enchanteresses dont Praeludium, Sarabande, Gavotte et Rigaudon, cette dernière trouvant son origine en Provence, d’abord assez fruste avant de devenir une danse galante tout en gardant son mouvement vif.

Pour clore cette soirée, les artistes ont interprété le concerto pour clavier en ré mineur de J.S.Bach, dont les mouvements allegro, adagio, allegro ont été un véritable cadeau offert par les musiciens et les solistes.

Un bis a, naturellement, été réclamé par l’assistance, c’est ainsi qu’une superbe mélodie aux harmonies plaisantes, à la fois vives et douces, a mis fin à ce moment lumineux induisant la magie de Noël.