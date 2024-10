Nathalie Jaccard élue tacitement à la Municipalité

Seule candidate en lice pour succéder à Cédric Roten, Nathalie Jaccard a été désignée, de facto, lundi dernier. Elle ne briguera, en revanche, pas la fonction de syndic qui est également à repourvoir.

Nathalie Jaccard était à l’Hôtel de Ville de Sainte-Croix, lundi 14 octobre, pour apprendre si elle allait succéder à Cédric Roten à la Municipalité. En l’absence de concurrent, c’est par élection tacite qu’elle a été désignée pour représenter le Parti socialiste – Les Vert.es. « C’est une élection tacite mais néanmoins totalement méritée et je la félicite », a réagi la municipale Rachel Gueissaz.

De son côté, Nathalie Jaccard était préparée à jouer le jeu démocratique, mais c’est finalement sans combattre qu’elle sera assermentée par le Président du Conseil communal Patrice Bez pour rejoindre la Municipalité au 1er janvier 2025. Son mandat courra jusqu’à la fin de la législature actuelle, fin 2026.

« Ça me fait très plaisir de pouvoir bientôt travailler avec mes collègues pour le fonctionnement de la commune », a-t-elle réagi dans l’après-midi suivant l’annonce de son élection. Conseillère communale, elle a déjà eu l’occasion de côtoyer un peu certains municipaux lors de ses activités politiques, notamment au sein de différentes commissions de gestion.

Quelques-uns de ses futurs collègues, et celui à qui elle succèdera, Cédric Roten, étaient ainsi présents à l’Hôtel de Ville pour la féliciter. « Je suis très content que ce soit Nathalie Jaccard qui reprenne mon poste, parce que c’est une personnalité qui sera à l’écoute, prête aussi à apprendre et à travailler dans la continuité de ce qui a été fait auparavant », a déclaré le syndic.

Respect des forces politiques en présence

Contactés lundi, d’autres municipaux se disaient également réjouis de cette élection qui permettra de maintenir la représentativité des groupes politiques actuels. Les sections régionales des autres partis, bonnes joueuses, ont en effet renoncé à proposer un candidat, afin de laisser la place à Nathalie Jaccard… et au PS. « Nous n’avions aucune légitimité à revendiquer un siège supplémentaire », indique la PLR Rachel Gueissaz. Le PLR en occupe deux aujourd’hui, avec celui de Lionel Numa-Pesenti. « Avec ce résultat, il y a un respect de la décision populaire de 2021 pour cette législature et cela permet de conserver l’équilibre des forces actuellement en présence ».

Nathalie Jaccard, infirmière indépendante, devra bientôt consacrer l’équivalent officiel d’un 30% à sa nouvelle fonction de municipale. Un challenge pour celle qui a été élue au Conseil communal de Sainte-Croix en 2021. « Quand on devient municipal, on doit apprendre un nouveau métier. C’est vrai qu’on amène son expérience politique, mais aussi son expérience de vie, professionnelle, et c’est surtout ça qui est important. Il y a aussi l’énergie qu’on veut y mettre, et elle a déjà démontré une disponibilité et une envie de relever ce défi », déclare le syndic.

Un portrait de Nathalie Jaccard, publié prochainement dans le JSCE, permettra de faire mieux connaissance avec la future municipale.

Syndicature, cette inconnue

La fonction de syndic est également remise en jeu, suite à la démission de Cédric Roten à la fin de l’année. Les candidatures des municipaux intéressés par la fonction devront être déposées d’ici au lundi 30 décembre 2024 à 12h. S’il devait y avoir plusieurs candidats, un premier tour de scrutin est prévu le 9 février 2025. Dans ce cas, la syndicature ad interim pourrait revenir au vice-syndic Yvan Pahud, ou à un des municipaux désigné collégialement.

De son côté, Nathalie Jaccard a déjà annoncé qu’elle ne briguerait pas le poste. « Cela ne m’est même pas venu à l’esprit. Ce serait très présomptueux de ma part, car je vais juste débuter dans la fonction ».

D’autres municipaux ont, pour leur part, déjà fait connaître leur intérêt. Ainsi, Rachel Gueissaz et Lionel Numa-Pesenti se sont tous deux déclarés « disponibles et intéressés ». À voir si leur parti, le PLR, décide de lancer l’un des politiciens dans la course, lors de son AG du 9 novembre prochain.

Selon les propos recueillis par nos confrères de La Région dans l’article du 10 octobre 2024, le municipal Sylvain Fasola aurait lui aussi fait part de sa disponibilité et de son intérêt pour la fonction. Son élection permettrait ainsi au Parti socialiste de maintenir sa présence à la syndicature.

L’actuel vice-syndic Yvan Pahud, député au Conseil national, a lui aussi fait connaître ses ambitions pour le poste. « J’ai du temps, de l’énergie, de l’expérience et ça m’intéresse », a fait savoir le vice-syndic à La Région.

Mais il se pourrait bien que les municipaux se mettent d’accord à l’interne sur le nom de l’un d’eux pour aller au bout de cette législature 2026 en tant que syndic. Dans tous les cas, passé ce délai, les cartes devraient être à nouveau rebattues.