Montée au Chasseron sous les étoiles

La montée nocturne au Chasseron, course à ski de randonnée ou raquettes, s’est déroulée dans de fort belles conditions le 5 février dernier. Quelque 110 concurrents ont pris le départ, groupés, et ont parcouru une distance de 3km de montée quasi continue à la lumière de leurs lampes frontales pour atteindre l’Hôtel du Chasseron.

Une heure avant le départ, Vincent Breitler se réjouissait déjà des conditions nivales et météorologiques qui auguraient une pleine réussite pour cette montée nocturne 2025, entre la station des Rasses et le Chasseron, le balisage avait été facilité par le temps découvert. Les dossards étaient distribués au restaurant des Planets, transformé en camp de base tandis que les indispensables vêtements de rechange étaient emportés à l’arrivée à scooter des neiges. L’ambiance était chaleureuse et l’atmosphère sereine; la tension se révéla cependant peu après, à 19h30, lorsque toutes et tous ensemble s’élancèrent sur la piste balisée et éclairée par leurs seules lampes frontales, objectif dans le faisceau: la-haut!

Quel brillant spectacle était-ce de contempler cette vague d’étoiles mouvantes, de lucioles hivernales, qui partirent comme à l’assaut de la nuit sombre; l’air était limpide et les lumières, celles des villes et des bourgs, des routes, pétillaient dans le lointain, le lac et les Alpes se laissant percevoir. La magie de la nuit était bien là.

Le parcours bifurquait en haut de la piste, passait par la Crête des « Petites Roches », voisinait avec la « Pierre de la Paix » avant de s’achever à l’Hôtel du Chasseron où les coureurs étaient accueillis en musique puis se restauraient avec une goûteuse assiettée de pâtes. Les enfants ont mangé ensemble, et ainsi festoyé comme les grands! Ils ont tous reçu un prix et un second pour les 5 premiers. Une paire de skis était le lot de la tombola. À 22h30 tout le monde avait quitté les lieux, reprenant la piste vers les Rasses, individuellement ou par petits groupes.

À ski, Valentin Ray de Grandson (-40 ans) a réalisé le meilleur temps avec 21’23’’ tandis que Lena Breitler de L’Auberson (-16 ans) a assuré le meilleur temps féminin avec 26’10’’. À raquettes, Grégory Huguenin a effectué le trajet en seulement 22’53’’. Le concurrent le plus âgé a terminé l’épreuve à 76 ans et a été primé.